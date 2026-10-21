Im Rahmen der jährlichen Preisverleihung werden die Produkte gewürdigt, die die FMCG-Kategorien auf den größten Märkten Westeuropas neu prägen

NielsenIQ (NYSE: NIQ), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Verbraucherforschung, gab heute die Gewinner seiner 2026 Western Europe NIQ BASES Breakthrough Innovation Awards bekannt, mit denen die erfolgreichsten und wirtschaftlich einflussreichsten Produktinnovationen ausgezeichnet werden, die in Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Italien und Spanien auf den Markt gebracht wurden.

Die NIQ BASES Breakthrough Innovation Awards, die nun in ihrer jährlichen Westeuropa-Ausgabe stattfinden, würdigen Produkte, die sich durch eine außergewöhnliche Marktleistung, eine anhaltende Verbrauchernachfrage und einen bedeutenden Einfluss auf ihre Produktkategorie ausgezeichnet haben. Die Auswahl der Gewinner erfolgte auf der Grundlage der umfassenden Einschätzung der Innovationsleistung durch NIQ, wobei firmeneigene Einzelhandelsmessungen, Verbraucherpanels und die BASES-Innovationsanalytik herangezogen wurden, um Produkteinführungen zu identifizieren, die einen starken frühen Erfolg und anhaltende Dynamik erzielten.

Die diesjährigen Gewinner spiegeln eine Innovationslandschaft wider, die von sich wandelnden Verbrauchererwartungen in Bezug auf Gesundheit, Komfort, Premiumisierung, Nachhaltigkeit und Erlebnis geprägt ist. Während bahnbrechende Ideen in einer Vielzahl von Kategorien auftauchten, wiesen viele der erfolgreichsten Innovationen ein gemeinsames Merkmal auf: Sie haben bewährte Marken neu erfunden, um neuen Verbraucherbedürfnissen, Nutzungsanlässen und Marktrealitäten gerecht zu werden.

"Die bahnbrechenden Innovatoren Westeuropas beweisen, dass Wachstum nicht immer die Schaffung völlig neuer Kategorien erfordert", sagte Guillaume Biojout, West Europe Innovation Practice Lead bei NIQ. "Die diesjährigen Gewinner haben nicht bei Null angefangen. Die meisten haben eine Marke, der die Kunden bereits vertrauten, auf ein relevantes neues Bedürfnis ausgeweitet. Was sie auszeichnete, war die Umsetzung: ein Produkt, das es wert ist, zweimal gekauft zu werden, und eine Organisation, die darauf ausgelegt ist, schnell zu handeln."

Die Gewinner der 2026 Western Europe Breakthrough Innovation Awards

Frankreich

Tic Tac Two (zwei Geschmacksrichtungen) Ferrero

Desperados Sunlight- Heineken

Elseve Fiber Booster (Aminexil-R) L'Oréal

Skip Mon Cycle Court Parfait Unilever

Milliways Super Natural Gum Milliways

Schwarzkopf Creme Supreme Henkel

Deutschland

trü frü Hyper-Chilled Chocolate-Dipped Frozen Fruit Mars Wrigley

Lindt Dubai Style Chocolate Lindt Sprüngli

Jägermeister Orange- Mast-Jägermeister

Dr. Oetker Suprema Pizza Dr. Oetker

Taft Aloe Boost Henkel

Bioniq Repair Plus Zahnfleisch-Schutz Dr. Kurt Wolff

Großbritannien

Captain Morgan Spiced Gold Pepsi Max Diageo

Cadbury Dairy Milk Lotus Biscoff Mondelez International

Cif Infinite Clean Probiotic Multi-Surface Spray Unilever

Ariel PODS The Big One P&G

Kinder Bueno Ice Cream cones Ferrero

Pepsi Zero Sugar Treats PepsiCo

Plenish Ginger Shots Ginger Energy Carlsberg

Italien

Magnum Utopia Collection Magnum Ice Cream Company

Vitasnella Specifique Ferrarelle

Spanien

Milka Lotus Biscoff Mondelez International

Über einzelne Erfolge hinaus hat die Analyse von NIQ mehrere wiederkehrende Innovationsstrategien bei den diesjährigen Preisträgern identifiziert, darunter Markenerneuerung, besser zugängliche Premium-Erlebnisse, gesundheitsorientierte Produktverbesserungen sowie die Ausweitung etablierter Marken auf neue Konsumgelegenheiten. Diese Muster werden im kommenden 2026 Western Europe NIQ BASES Breakthrough Innovation Report von NIQ ausführlicher beleuchtet.

Die Western Europe Breakthrough Innovation Awards werden von NIQ BASES veranstaltet und stützen sich auf die Kombination aus Einzelhandelsmessungen, Verbraucherpanels, Innovationsmessungen, Aktivierungsmaßnahmen und Analysen des Verbraucherverhaltens von NIQ. Die Preisträger werden anhand ihrer Fähigkeit ausgewählt, im ersten Jahr signifikante Umsätze zu erzielen, die Dynamik langfristig aufrechtzuerhalten und eine aussagekräftige Differenzierung in ihren jeweiligen Kategorien zu demonstrieren.

Über die Breakthrough Innovation Awards

Mit den NIQ BASES Breakthrough Innovation Awards werden neue Produkte ausgezeichnet, die einen außergewöhnlichen kommerziellen Erfolg erzielen und gleichzeitig einen bedeutenden Mehrwert für Verbraucher und Produktkategorien bieten. Die Auszeichnungen stützen sich auf die umfangreichen Datenbanken von NIQ zur Innovationsleistung sowie auf firmeneigene Methoden, um Produkte zu identifizieren, die sich nicht nur durch eine erfolgreiche Markteinführung auszeichnen, sondern auch durch nachhaltiges Wachstum und anhaltende Marktrelevanz.

Um weitere Informationen zu den Preisträgern zu erhalten, melden Sie sich bittehier für das Webinar "Lessons from the 2026 West Europe Breakthrough Innovation Winners" am 4. November an.

Über NIQ

NielsenIQ (NYSE: NIQ) ist ein führendes Unternehmen im Bereich Verbraucherforschung, das ein umfassendes und fundiertes Verständnis des Kaufverhaltens von Verbrauchern vermittelt und neue Wege zum Wachstum aufzeigt. Durch die Kombination einer weltweit einzigartigen Datenabdeckung und detaillierter Verbraucher- und Einzelhandelsanalysen mit jahrzehntelanger Erfahrung in der KI-Modellierung entwickelt NIQ Entscheidungssysteme, die Unternehmen dabei unterstützen, komplexe Daten in fundierte Maßnahmen umzusetzen. Mit Niederlassungen in mehr als 90 Ländern deckt NIQ etwa 82 der Weltbevölkerung und globale Verbraucherausgaben in Höhe von mehr als 7,4 Billionen US-Dollar ab. Mithilfe von cloudbasierten Plattformen, fortschrittlichen Analysen und KI-gestützten Erkenntnissen bietet NIQ "The Full View" und unterstützt Marken und Einzelhändler dabei, zu verstehen, was Verbraucher kaufen, warum sie es kaufen und welche nächsten Schritte zu ergreifen sind. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://nielseniq.com/global/en/news-center/

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Zukunftsgerichtete Aussagen:

Diese Pressemitteilung zu den Gewinnern des Western Europe NIQ BASES Breakthrough Innovation Awards kann zukunftsgerichtete Aussagen zu erwartetem Verbraucherverhalten, Markttrends und Branchenentwicklungen enthalten. Diese Aussagen spiegeln aktuelle Erwartungen und Prognosen wider, die auf verfügbaren Daten, historischen Mustern und verschiedenen Annahmen basieren. Begriffe wie "wird", "erwartet", "geht davon aus", "prognostiziert", "glaubt", "sagt voraus", "plant", "sieht voraus", "deutet darauf hin" und ähnliche Ausdrücke dienen dazu, solche zukunftsgerichteten Aussagen zu kennzeichnen. Diese Aussagen stellen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse dar und unterliegen inhärenten Unsicherheiten, einschließlich Änderungen der Verbraucherpräferenzen, der wirtschaftlichen Bedingungen, des technologischen Fortschritts und der Wettbewerbsdynamik. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit genannten Ergebnissen abweichen. Wir bemühen uns, unsere Erkenntnisse auf zuverlässige Daten und fundierte Methoden zu stützen, übernehmen jedoch keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, um zukünftige Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben.

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