Die Adidas-Aktie hat am Mittwoch deutlich auf die angehobene Gewinnprognose für das laufende Jahr reagiert. Auf Tradegate zogen die Papiere im frühen Handel um bis zu 3,5% an, womit auf Xetra der Sprung über die 100-Tage-Linie gelingen würde. Zuletzt ließ das vorbörsliche Kaufinteresse aber etwas nach. Die Citigroup traut dem Titel inzwischen ein Kursziel von 211 € zu, gut 33% über dem aktuellen Niveau. Trägt die operative Erholung weit genug, um ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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