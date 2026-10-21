Bitcoin kostet am heutigen Mittwoch rund 82.700 US$. Am Montag flossen netto 526,7 Millionen US$ in die US-Spot-Bitcoin-ETFs. So viel Geld kam seit dem 22. September an keinem Tag mehr zusammen. Allein BlackRocks iShares Bitcoin Trust sammelte 665,2 Millionen US$ ein, der höchste Tageswert seit Oktober 2025. Trotzdem kann sich der Kurs nicht dauerhaft über der Marke von 83.000 US$ halten. Damit stellt sich die Frage: Leitet das frische Geld eine ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de