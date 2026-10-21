Köln (ots) -Ein Nachtzug in die Skigebiete Österreichs, in dem nicht nur geschlafen, sondern auch gefeiert werden kann: Das bietet neu der Urlaubs-Express der Train4you Gruppe an.Neben den klassischen Sitz-, Liege- und Schlafwagen verfügt dieser Zug über einen extra Partybereich mit Aprés-Ski Bar. Bei Musik, kühlen Getränken und jeder Menge guter Laune wird die Fahrt zum fröhlichen Auftakt in den Winterurlaub."Mit anderen Wintersportfans gemeinsam lachen, tanzen oder einfach bei einem Drink diese tolle Atmosphäre genießen - so wird eine lange Zugfahrt kurzweilig und maximal unterhaltsam", erklärt UEX-Mediendirektor Eduard Bopp das neue Konzept für den Urlaubs-Express.Die "rollende Hüttengaudi" startet an ausgewählten Terminen freitags am Abend in Hamburg und geht dann mit weiteren Halten in Bremen, Münster und weiteren NRW-Bahnhöfen ohne Umsteigen bis in die schönsten Skigebiete Österreichs mit Ziel Partyhochburg St. Anton am Arlberg. In die Gegenrichtung fährt der Zug in den Nächten Samstag auf Sonntag.Während der UEX-Hüttenwochen verfügen die Züge räumlich über eine Partyzone und den klassischen Ruhebereich. Im Fahrpreis ist die Platzreservierung schon inklusive. Auch die Mitnahme von sperrigem Skigepäck ist für die Reisenden im Urlaubs-Express bereits im Ticketpreis enthalten.Schon vor den Hüttenwochen beginnt am 25.12.2026 die klassische UEX-Wintersaison. Im weiteren Verlauf wird für die Berliner Skiferien ein Sonderzug eingesetzt. Zwischen Hamburg und München verkehrt der UEX auch als Autoreisezug.Wie immer lockt der Urlaubs-Express mit Frühbucherpreisen und bietet die einfache Fahrt bereits ab 59 Euro an. Informationen und Buchung online unter: www.urlaubs-express.de, telefonisch unter +49 221 800 20 820 sowie in ausgewählten Reisebüros.Pressekontakt:Train4you Vertriebs GmbHEduard BoppKolumbastraße 550667Köln+49 (0) 221- 800 20 831medien@train4you.deFotos im Anhang honorarfrei zu verwenden unter Nennung der QuelleTrain4you (KI-bearbeitet)Original-Content von: Train4you Vertriebs GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/130259/6375156