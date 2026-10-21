Die deutschen Nebenwerte haben gestern einen zähen Handelstag erlebt. Der MDAX gab um 0,36 Prozent auf 30.402 Punkte nach, der SDAX schloss 0,13 Prozent tiefer bei 18.186 Punkten. Der TecDAX legte um 0,08 Prozent auf 4.014 Punkte zu. Der DAX trat mit minus 0,1 Prozent bei 25.304 Punkten auf der Stelle. Gedämpft wurde die Stimmung von den ZEW-Konjunkturerwartungen, die schwächer ausfielen als erwartet. Unter Druck standen Verbio und SMA Solar mit Abschlägen um 7 Prozent, im MDAX verloren Nemetschek, K+S und Aurubis jeweils fast 5 Prozent. Gefragt waren dagegen tonies, MLP und TAG Immobilien. Die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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