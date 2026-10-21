Würden alle Einfamilienhäuser, die mit Erdgas heizen, auf Wärmepumpen umsteigen, würden sie in der kommenden Heizperiode rund drei Mrd. Euro einsparen können. Das zeigt eine Berechnung von Eon. Mit dem Umstieg von Gasheizungen auf Wärmepumpen könnten Deutschlands Haushalte rund drei Milliarden Euro an Heizkosten sparen. Das zeigt eine Berechnung des Energieanbieters Eon. Damit würden sie auch große Mengen des in Deutschland aktuell gespeicherten Erdgases in dieser Heizperiode einsparen. Eon geht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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