Original-Research: Cabka NA - from First Berlin Equity Research GmbH



21.10.2026 / 10:20 CET/CEST

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Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Cabka NA Company Name: Cabka NA ISIN: NL00150000S7 Reason for the research: Q3 Update Recommendation: Kaufen from: 21.10.2026 Target price: €3,30 Target price on sight of: 12 Monate Last rating change: - Analyst: Ellis Acklin

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Cabka N.V. (ISIN: NL00150000S7) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 3,40 auf EUR 3,30.



Zusammenfassung:

Der Umsatz im dritten Quartal war mit €42,3 Mio. J/J weitgehend unverändert, entsprach jedoch den Erwartungen, während der Umsatz in den ersten neun Monaten €137,8 Mio. (+4,3 %) betrug. Das Geschäft wurde durch eine kurze Pause bei den Ausschreibungen von Kunden aufgrund erneuter Spannungen im Nahen Osten und Sorgen um den Ölpreis gebremst, doch das Management bestätigte, dass diese Unterbrechung nur von kurzer Dauer war und die Ausschreibungstätigkeit seitdem wieder angezogen hat. Es wurden keine Ergebniskennzahlen veröffentlicht, doch aus den Ausführungen des Finanzvorstands ging hervor, dass die EBITDA-Entwicklung weitgehend auf dem Niveau des ersten Halbjahres blieb, gestützt durch den Produktmix und die konsequente operative Umsetzung. Das Management bekräftigte die Guidance für das Geschäftsjahr 2026, die ein Umsatzwachstum und eine höhere EBITDA-Marge vorsieht, und zeigte sich zuversichtlich für das Q4. Unsere Umsatzprognose von €188 Mio. für das Geschäftsjahr 2026 setzt ein Wachstum von ca. 3,5% J/J im 4. Quartal voraus, was angesichts des im ersten Halbjahr erzielten Umsatzwachstums von 6% erreichbar erscheint. Wir behalten unsere Kaufempfehlung bei, senken jedoch unser Kursziel auf €3,30 (zuvor: €3,40), nachdem wir unser DCF-Modell an den Anstieg der Renditen 10-jähriger deutscher Staatsanleihen angepasst haben (Aufwärtspotenzial von 62%).



First Berlin Equity Research has published a research update on Cabka N.V. (ISIN: NL00150000S7). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and decreased the price target from EUR 3.40 to EUR 3.30.

Abstract:

Q3 revenue of €42.3m was broadly flat YoY and in line with expectations, while the 9M topline tallied €137.8m (+4.3%). Trading was held back by a brief pause in customer tender activity around renewed Middle East tensions and oil price concerns, but management confirmed that the interruption was short-lived and tender activity has since picked up. No earnings KPIs were published, although CFO commentary indicated that EBITDA performance remained broadly in line with H1 levels, supported by product mix and continued execution. Management reiterated FY26 guidance calling for revenue growth and a higher EBITDA margin and struck a confident tone on Q4. Our €188m FY26 revenue forecast is based on c. 3.5% YoY growth in the December quarter, which looks achievable against the 6% sales growth delivered in H1. We maintain our Buy rating but trim our price target to €3.3 (old: €3.4) after updating our DCF model for the rise in German 10-year bond yields (62% upside).



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