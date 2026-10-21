Die Bauzinsen bewegen sich weiter auf einem erhöhten Niveau. Laut Daten des Kreditvermittlers Interhyp liegen zehnjährige Darlehen im Schnitt derzeit bei fast 4,5%. Wie sich die Zinsen nach Einschätzung von Immobilienexperten in den kommenden Wochen entwickeln dürften. Der Baufinanzierungsvermittler Interhyp hat ein Zinsupdate vorgelegt. Demnach stabilisieren sich die Immobilienfinanzierungszinsen auf einem erhöhtem Niveau. Für zehnjährige Darlehen liegen sie aktuell bei rund 4,4% (Stand 15.10.2026). ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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