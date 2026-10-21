Die Deutsche Finance Group sieht sich mit einer Schadenersatzklage zu einem ihrer Fonds konfrontiert. Die Kanzlei TILP hat für einen Privatanleger Klage gegen die zuständige Kapitalverwaltungsgesellschaft eingereicht. Im Fokus stehen mögliche Fehler im Fondsprospekt und bei der Kostendarstellung. Die TILP Rechtsanwaltsgesellschaft hat eine Schadensersatzklage gegen die DF Deutsche Finance Investment GmbH eingereicht. Nach Angaben der Kanzlei handelt es sich um die erste Klage dieser Art im Zusammenhang ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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