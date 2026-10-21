Nach den jüngsten Kursverlusten bekommen die Anleger aus dem Technologiesektor endlich wieder etwas Balsam auf ihre geschundenen Börsianerseelen. Besser als erwartete Quartalszahlen und ein überzeugender Ausblick auf die weiteren KI-Investitionen haben die Stimmung an der Wall Street und anschließend auch an den asiatischen Börsen spürbar aufgehellt. Die Hoffnung wächst, dass der milliardenschwere Investitionszyklus im KI-Sektor trotz der zuletzt aufgekommenen Zweifel weiterhin intakt ist.

Auch die Ergebnisse von Super Micro Computer stützen die These, dass die Nachfrage nach KI-Infrastruktur vorerst hoch bleibt. Die schwächer als erwartet ausgefallenen Netflix-Zahlen treten dagegen angesichts der wieder aufkeimenden Technologie-Euphorie etwas in den Hintergrund, auch wenn die Aktie nachbörslich deutlich unter Druck geriet. Die Anleger bekommen damit zumindest einen ersten Grund, die jüngste Skepsis gegenüber dem KI-Boom zu überdenken. Eine nachhaltige Trendwende ist das allerdings nicht. Dafür müssen weitere Unternehmen mit ihren Zahlen und vor allem ihren Investitionsausblicken überzeugen.

Der größte Belastungsfaktor für die europäischen Aktienmärkte bleibt unterdessen der hohe Ölpreis. Mit über 111 US-Dollar je Barrel Brent drohen die Energiekosten zunehmend auf die Produktions- und Verbraucherpreise durchzuschlagen. Was die guten Technologiezahlen an Zuversicht zurückbringen, könnten steigende Inflationsängste schnell wieder zunichtemachen. Die heute anstehenden britischen Preisdaten dürften deshalb besondere Aufmerksamkeit erhalten, zumal der übrige Konjunkturkalender kaum Impulse bietet.

Entscheidend bleibt die laufende Berichtssaison. In dieser Woche legen knapp 14 Prozent der Unternehmen aus dem S&P 500 ihre Quartalszahlen vor, während die Berichtswelle in Deutschland erst in der kommenden Woche richtig an Fahrt gewinnt. Gleichzeitig bleibt die Entwicklung im Nahen Osten mit ihren Auswirkungen auf die Energiepreise ein wesentlicher Unsicherheitsfaktor. Für den DAX zeichnet sich heute eine Handelsspanne zwischen 25 250 und 25 550 Punkten ab.

Sie wollen sofort benachrichtigt werden, wenn etwas an der Börse passiert? Eröffnen Sie ein Demo-Konto und aktivieren Sie die "push notifications"!

CFDs und OTC Optionen sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 70% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim Handel mit CFDs und OTC Optionen bei diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs und OTC Optionen funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.cmcmarkets.com.

Disclaimer: Die Inhalte dieses Artikels (nachfolgend: "Inhalte") sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets Germany GmbH (nachfolgend "CMC Markets") und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Es sollte nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Das Informationsmaterial ist niemals dahingehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Informationen nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die Informationen wurden nicht in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Anforderungen zur Förderung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse erstellt und gelten daher als Werbemitteilung. Obwohl CMC Markets nicht ausdrücklich daran gehindert ist, vor der Bereitstellung der Informationen zu handeln, versucht CMC Markets nicht, vor der Verbreitung der Informationen einen Vorteil daraus zu ziehen.

