Westerkappeln (ots) -Neue Zutaten für ein traditionsreiches Erfolgsrezept: Seit Oktober 2025 werden Pralinen, Schokoladen und viele weitere Genussprodukte der Marke Leysieffer wieder frisch für ihre Liebhaber hergestellt - und zwar unter dem Dach der Confiserie Rabbel aus Westerkappeln. Nachdem Leysieffer zwischenzeitlich nicht mehr auf dem Markt verfügbar war, erwarb Rabbel sämtliche Markenrechte und Rezepturen und baute das Sortiment mit neuen Kreationen erheblich aus."Mit den Leysieffer-Klassikern wie den 'Himmlischen' sind wir vor einem Jahr gestartet und wussten nicht, was uns auf dieser Reise erwartet .Wir durften in dieser Zeit die treuen Leysieffer-Kunden kennen lernen und waren sehr überrascht und dankbar für die große positive Resonanz. Auch erreichten uns viele Wünsche der Kunden und die Sehnsucht nach Klassikern wie den Champagner-Trüffeln oder den 'Himmlischen' in Edelbitter, die wir gerne in unser Sortiment aufgenommen haben", berichtet Christian Rabbel, geschäftsführender Inhaber der Confiserie Rabbel GmbH.Neben dieser Spezialität brachte Rabbel anfangs rund 50 weitere Leysieffer-Artikel in die Shops und Regale. Hauchfeine Mandelblätter und Baumkuchen gehören laut Rabbel nach wie vor zu den Bestsellern. Das Kreativteam der Confiserie Rabbel ließ die bewährten Leysieffer-Rezepte wieder aufleben. Viele neue Ideen wurden passend hierzu ergänzt, und ein Jahr später umfasst das Angebot mehr als 200 Artikel.Von der enormen Vielfalt und der Qualität der Leysieffer-Produkte, aber auch von der handwerklich anspruchsvollen Herstellung in der Rabbel-Manufaktur konnten sich Dr. Martin Sommer, Landrat des Kreises Steinfurt, und der Westerkappelner Bürgermeister Niklas Schulte bei einem gemeinsamen Besuch der Manufaktur Anfang Oktober selbst ein Bild machen. Sie erfuhren dabei aus erster Hand, was dazu gehört, edelste Zutaten mit Feingefühl und fachlicher Expertise in "Genussmomente" zu verwandeln.Dr. Martin Sommer zog ein rundum positives Fazit aus dem Austausch: "Betriebe wie die Confiserie Rabbel stehen für handwerkliches Können, unternehmerischen Ideenreichtum und Arbeitsplätze in unserer Region." Außerdem hob er hervor, der Besuch habe gezeigt, mit wie viel Können und Engagement dort gearbeitet werde. Dies konnte der Landrat ganz praktisch kennenlernen, als er selbst Hand anlegen und Torten verzieren durfte. Eine kleine Verkostung rundete den Besuch ab.Produkte für "echte Genussmomente" - ebenso als Geschenksets"Wir bereichern unser Leysieffer-Angebot um zahlreiche Produkte für Genießer, die wir zwar nicht selbst herstellen, die in einem Konditorei-Café aber nicht fehlen dürfen. So können wir auch tolle Geschenksets für Genießer zusammenstellen" so Christian Rabbel weiter.Als Beispiel nennt er ein Bio-Olivenöl, das aus den Früchten von über hundert Jahre alten spanischen Bäumen gewonnen wird. Auch Rotwein, der von einer französischen Winzerei extra für Leysieffer gekeltert, wird oder Sekt, der 9 Monate auf "der Hefe gelegen hat", sind mittlerweile ein wichtiger Bestandteil des Leysieffer-Sortiments. Sie stehen für genussvolle Abende und feierliche Events.Verschiedene Brotaufstriche sind ebenfalls neu im Leysieffer-Sortiment. Hierzu gehören neben acht verschiedenen Fruchtaufstrichen auch eine Nuss-Nougat- und eine Macadamia-Creme. Und wer beim Frühstück gern zu besonderem Honig greift, kann zwischen Waldhonig aus dem Schwarzwald, Akazienhonig aus Brandenburg oder Heidehonig aus der Lüneburger Heide wählen.Exquisite Heißgetränke begleiten die Genießer bei Bedarf über den ganzen Tag hinweg. Kaffeeliebhaber kommen bei Leysieffer mit einem kräftigen Röstkaffee aus ganzen Espressobohnen auf ihre Kosten, der mit Noten von Nougat und Zartbitter-Schokolade verwöhnt.Überdies finden sich drei erlesene Teesorten: Darjeeling, Earl Grey und die Hausmischung. Für wahre Tee-Fans hat Rabbel auch eine Tafelschokolade mit Matcha im Leysieffer-Sortiment vorgesehen.Rabbel-Vertriebskanäle auch für Leysieffer offen"Das letzte Jahr mit der neuen Marke hat uns große Freude bereitet, und uns fallen so viele wunderbare Produkte ein, die wir noch entwickeln möchten", resümiert Vertriebsleiterin Mehtap Rabbel. Auch die Strategie, langjährige Kunden der Confiserie Rabbel GmbH für Leysieffer-Artikel zu begeistern, habe sich bewährt. So findet man bei zahlreichen Händlern in Deutschland Rabbel und Leysieffer nebeneinander, beispielsweise bei Hawesko, Feinkosthändlern in ganz Deutschland oder dem Otto-Versand. Darüber hinaus stehen den Endkunden der Leysieffer-Webshop unter www.leysieffer.de sowie der Werksverkauf in Westerkappeln zur Verfügung.Weitere Infos: www.rabbel.com; www.leysieffer.dePressekontakt:Confiserie Rabbel GmbHGeschäftsführungChristian RabbelGartenkamp 1-349492 WesterkappelnTelefon: +49 (0) 5404 - 9707 - 0E-Mail: christian@rabbel.comwww.rabbel.com, www.leysieffer.deOriginal-Content von: Confiserie Rabbel, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181568/6375182