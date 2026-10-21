Laut den Prognosen von Forrester (Nasdaq: FORR) für das Jahr 2027 in den Bereichen B2C-Marketing, Kundenerlebnis und Digitalisierung werden steigende KI-Kosten die Verantwortlichen im B2C-Marketing dazu zwingen, ein Drittel der KI-Initiativen zurückzufahren. Da der Einsatz von KI zunimmt und Martech-Anbieter zunehmend nutzungsbasierte Preismodelle einführen, wird jede Interaktion mit einem Mitarbeiter, jedes erstellte Asset und jeder automatisierte Workflow zu einem abrechnungsfähigen Vorgang. Infolgedessen müssen Führungskräfte schwierigere Entscheidungen treffen und ihre Investitionen auf KI-Initiativen konzentrieren, die einen messbaren geschäftlichen Mehrwert liefern.

Die "Predictions"-Berichte von Forrester bieten zukunftsorientierte Einblicke in die Anzeichen und Trends, die das kommende Jahr prägen werden. Die Prognosen von Forrester zu den Themen Verbrauchermarketing, CX und digitales Geschäft decken unter anderem folgende Bereiche ab: B2C-Marketing, Kundenerlebnis, Verbraucherverhalten, digitaler Handel, Medien und Werbung, Marketingagenturen, Inhalte und Kreativbereich sowie Vertrauen und Datenschutz.

Zu den weiteren Höhepunkten der Forrester-Prognosen für 2027 in den Bereichen B2C-Marketing, Kundenerlebnis (CX) und Digitalisierung gehört Folgendes:

• Der Personalbestand im Bereich Kundenerlebnis wird nach übermäßigen Kürzungen um 20 steigen, wobei der Schwerpunkt auf Positionen liegt, die den Einsatz von KI unterstützen. Nach zwei Jahren, in denen es in den CX-Teams zu umfangreichen Entlassungen kam, werden Unternehmen verstärkt Mitarbeiter für Positionen wie Ingenieure für natürliche Sprachverarbeitung, Datenwissenschaftler und KI-Erlebnisdesigner einstellen, um hochwertige Anwendungsfälle für KI zu identifizieren und ihre KI-Kompetenzen auszubauen.

Von Menschen erstellte Inhalte werden für 50 der Marken (wieder) zu einer obersten Priorität. Da KI-generierte Inhalte die digitalen Kanäle überschwemmen, werden Marketingfachleute zunehmend auf Experten, Kunden und dokumentierte Belege zurückgreifen, um Vertrauen und Glaubwürdigkeit aufzubauen, wodurch Authentizität zu einem zentralen Merkmal der Markeninteraktionen wird.

Jeder zwanzigste Verbraucher in den USA und Großbritannien wird das traditionelle Einkaufen zugunsten von Gesprächen aufgeben. Marken, die Vertrauen vor Automatisierung stellen, werden am besten aufgestellt sein, um vom "Agentic Commerce" zu profitieren und Routinekäufe zunehmend an autonome KI-Agenten zu übertragen.

"Die Herausforderung für Führungskräfte im Jahr 2027 wird darin bestehen, mehr Kontrolle zu erlangen, ohne das Wachstum einzuschränken", sagte Sharyn Leaver, Chief Research Officer bei Forrester. "Ob es nun darum geht, KI-Kosten zu verwalten, sich auf den "Agentic Commerce" vorzubereiten oder in einer zunehmend synthetischen digitalen Welt Vertrauen zu gewinnen Unternehmen müssen bewusstere Entscheidungen darüber treffen, wo KI Mehrwert schafft, wo menschliches Fachwissen am wichtigsten ist und wo Investitionen am sinnvollsten eingesetzt werden."

Ressourcen:

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Über Forrester

Forrester (Nasdaq: FORR) gehört zu den einflussreichsten Forschungs- und Beratungsunternehmen der Welt. Wir unterstützen Führungskräfte in den Bereichen Technologie, Kundenerlebnis, Digitalwirtschaft, Marketing, Vertrieb und Produktentwicklung dabei, in einer durch KI geprägten Welt souveräne Entscheidungen zu treffen und das Wachstum durch kompromisslose Ausrichtung auf die Kunden zu beschleunigen. Unser einzigartiges Modell aus Forschung und kontinuierlicher Begleitung hilft Führungskräften und ihren Teams, ihre Initiativen und Ziele schneller und zuversichtlicher zu erreichen. Weitere Informationen finden Sie unter Forrester.com.

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