Weimar (ots) -Vier Artists, vier Geschichten und ein Orchester. Die vierteilige ARD Kultur Doku-Serie "Ballermann Sessions & Stories" begleitet Mickie Krause, Mia Julia, Frenzy und FiNCH zwischen Ballermann, Festivalbühne und Privatleben - und bringt ihre größten Hits gemeinsam mit einem mallorquinischen Orchester in eine völlig andere Musikwelt. Ab 11. November in der ARD Mediathek und auf ardkultur.de.Mallorca, volle Bühnen, tausende Fans, laute Musik und große Party - der Ballermann ist ein Lebensgefühl. Die Musik-Doku begleitet vier Künstlerinnen und Künstler, die dieses Lebensgefühl mitprägen: Mickie Krause, Mia Julia, Frenzy und FiNCH. In jeder Folge taucht das Publikum ein in das Leben und die persönlichen Stories der Artists. Es ist ganz nah dabei, wenn sie vor tausenden Menschen auftreten, im Auto von einem Termin zum nächsten hetzen, in Momenten abseits des Rampenlichts und wenn sie sich mit ihrer Vergangenheit auseinandersetzen. Jede Folge endet mit einem Gänsehautmoment, wenn bekannte Partyschlager vom Orquestra de Cambra de Mallorca neu arrangiert und von den Künstlerinnen und Künstlern live performt werden. Aus »Eine Woche wach«, »Du bringst mich nach Hause«, »Lampen an« und »Du bringst mich um« entstehen musikalische Interpretationen, die die Songs aus ihrem gewohnten Kontext lösen und das Genre Partyschlager und die Artists von einer ganz neuen Seite zeigen.Die einzelnen Folgen:In Folge 1 nimmt Mickie Krause das Publikum mit an die Orte, die seine Karriere geprägt haben, erzählt von seinen Anfängen, wie sich der Ballermann und sein Publikum im Laufe der Zeit verändert haben. Zum Finale trifft »Eine Woche wach« auf ein großes Orchester und bekommt eine überraschend emotionale, fast dramatische Dimension.Folge 2 zeigt Mia Julia zwischen Bühnenfigur und Privatperson. Sie spricht über das Brechen von Vorurteilen, Selbstbestimmung und den Umgang mit ihrer verletzlichen Seite. Ihre Orchester-Session mit dem Song »Bring mich nach Hause« zeigt sie in einem anderen Licht und lässt blicken, wer Mia Julia jenseits des Party-Images ist.Folge 3 begleitet Frenzy bei ihrem eng getakteten Arbeitsalltag. Dabei spricht sie über ihren steinigen Weg als Frau in der Szene, Konkurrenz und den Wunsch nach Anerkennung als Musikerin. In der Session erlebt ihr Song »Lampen an!« einen bewussten Kontrast zur Party-Ekstase: intim, emotional und orchestriert.In Folge 4 spricht FiNCH über die Genrewechseln, die er in seiner Karriere schon vollzogen hat, sowie über seine Aufnahme in die Ballermann-Community und die Verantwortung, die mit seinem Auftreten einhergehen. Die Orchester-Session zu seinem Song »Du bringst mich um« vollendet den Genreclash.»Ballermann Sessions & Stories« verbindet zwei Welten, die auf den ersten Blick kaum unterschiedlicher sein könnten: die rohe Energie der Partybühne und die musikalische Präzision eines Orchesters. Dazwischen erzählen vier völlig verschiedene Künstlerinnen und Künstler ihre ganz persönlichen Geschichten - über Erfolg, Druck, Veränderung, Vorurteile und die Frage, wer man eigentlich hinter der eigenen Bühnenfigur ist.Die vierteilige Doku "Ballermann Sessions & Stories" erscheint am 11. November in der ARD Mediathek und auf ardkultur.de. Produziert wurde die Reihe von YAY! Television GmbH für ARD Kultur. Die Redaktion verantworten Louis Huselstein, Yasmin Vorndran-Ahmadiar (beide Redaktion ARD Kultur) und Kristian Costa-Zahn (Head of Content ARD Kultur). Regie führten Julian Weber und Maurice Rückert.Die Sessions sind in Zusammenarbeit mit dem Orquestra de Cambra de Mallorca entstanden. Die Orchesterarrangements wurden eigens für die Produktion erstellt."Ballermann Sessions & Stories" ist nach "Love is Stronger" und "One Night at KitKat" die dritte ARD Kultur Dokumentation für den ARD Themenschwerpunkt "Welcome to the Club - Wir feiern Clubkultur".Pressekontakt:Julia Holzberg, ARD Kultur/ Presse und MarketingE-Mail: julia.holzberg@ardkultur.de, Tel.: 03643/ 529709933Christian Esser, Barbarella EntertainmentE-Mail: christian.esser@barbarella.de, Tel.: 0221/9515900Original-Content von: ARD Mediathek, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153003/6375196