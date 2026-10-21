Augsburg (www.anleihencheck.de) - Künstliche Intelligenz könnte der US-Wirtschaft einen ähnlichen Produktivitätsschub bescheren wie das Internet in den späten 1990er-Jahren, so Simon Hofmann von der Fürst Fugger Privatbank.Doch für die US-Notenbank Fed ergebe sich daraus ein Dilemma: Während die langfristigen Wachstumschancen steigen würden, bleibe die Inflation hartnäckig. Die jüngsten Inflationsdaten hätten überwiegend über den Erwartungen der Analysten gelegen. Simon Hofmann sehe darin eine zentrale Herausforderung für die Geldpolitik: "Die Fed muss heute die Inflation bekämpfen, ohne das Wachstumspotenzial von morgen unnötig zu bremsen." ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 anleihencheck.de