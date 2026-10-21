

EQS-Media / 21.10.2026 / 11:00 CET/CEST

PRESSEMITTEILUNG REPLOID beteiligt sich am Forschungsprojekt "BioSurfZ" zur Entwicklung von Biotensiden Die REPLOID Deutschland GmbH beteiligt sich am Forschungsprojekt "BioSurfZ" im Rahmen des BMFTR-Pr ogramms "WIR! - Wandel durch Innovation in der Region" und des Innovationsnetzwerks "BioZ".

Konsortium aus Wissenschaft und Industrie deckt die komplette Wertschöpfungskette ab - vom Reststoff bis zum fertigen, biobasierten Tensid

REPLOID bringt seine Kernkompetenz in ein neues, wachsendes Marktsegment ein Wels/Leipzig, 21. Oktober 2026 - Die REPLOID Deutschland GmbH ("REPLOID Deutschland"), eine 100-%-Tochtergesellschaft der REPLOID Group AG ("REPLOID"), ist Teil des zweijährigen Forschungsprojekts "BioSurfZ". Ziel des Projekts ist eine biobasierte Alternative zu konventionellen chemischen Tensiden - etwa für Wasch-, Reinigungs- und Körperpflegeprodukte - zu etablieren. Tenside sind waschaktive Substanzen, die die Oberflächenspannung von Wasser herabsetzen und Schmutz sowie Öl mit Wasser verbindbar machen. Der weltweite Bedarf an solchen Produkten ist hoch, während regulatorischer Druck und wachsendes Umweltbewusstsein den Bedarf an Alternativen zusätzlich beschleunigen. Mit BioSurfZ soll ein im Labormaßstab entwickeltes biotechnologisches Herstellverfahren in den Pilotmaßstab überführt und dabei an regionale Neben- und Reststoffströme als Substrate angepasst werden. So entsteht aus Rohstoffen, die bislang kaum genutzt werden, hochwertige, biobasierte Wertschöpfung. Das verringert die Abhängigkeit von petrochemischen Ressourcen und stärkt die regionale Kreislaufwirtschaft. Das Forschungskonsortium umfasst neben REPLOID Deutschland das Fraunhofer-Institut für Grenzflächen- und Bioverfahrenstechnik IGB, das die Projektkoordination verantwortet, und die ALTATEC GmbH aus Leipzig. Ergänzt wird der Verbund um weitere assoziierte Partner. Moritz Gold, Director R&D und IP bei REPLOID: "BioSurfZ zeigt, wie viel Potenzial in Reststoffen steckt, wenn man im richtigen Partnernetzwerk an neuen Lösungen forscht. Gemeinsam mit dem Fraunhofer IGB, ALTATEC und den weiteren Partnern schaffen wir die Grundlage für ein völlig neues Marktsegment für Biotenside auf Basis regionaler Kreislaufwirtschaft." Das Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt ("BMFTR") fördert BioSurfZ im Rahmen der Programmlinie "WIR! - Wandel durch Innovation in der Region" und des Innovationsnetzwerks "BioZ - Biobasierte Innovationen aus Zeitz & Mitteldeutschland". " BioZ " hat das Ziel neue Produkte, neue Verfahren und neue Wertschöpfung für die Region zu entwickeln. REPLOID Deutschland bringt seine Kernkompetenz aus der industriellen Verwertung organischer Reststoffe mithilfe von Larven der Schwarzen Soldatenfliege in das Konsortium ein. Das Unternehmen verfolgt parallel mehrere Forschungslinien rund um das hochwertige Insektenfett, was den strategischen Stellenwert dieses Rohstoffs unterstreicht. Gleichzeitig ist BioSurfZ ein weiterer Baustein im Strukturwandel der mitteldeutschen Region, in der REPLOID mit seinen Standorten in Leipzig und Pegau bereits stark verwurzelt ist. Über die REPLOID Group AG REPLOID bietet ein innovatives System zur industriellen Verwertung regionaler organischer Reststoffe aus der Lebensmittelindustrie. Die Gruppe implementiert und serviciert für ihre Kunden, insbesondere aus Industrie und Landwirtschaft, modulare und skalierbare Anlagen (ReFarmUnits), in denen Larven der Schwarzen Soldatenfliege die Reststoffe verwerten (Biokonversion). Konkret erhalten die Larven eine auf den jeweiligen Standort abgestimmte Futtermischung. Diese wird auf Basis eigener Forschung und Entwicklung aus Reststoffen der regionalen Lebensmittel-Wertschöpfungskette zusammengestellt. Nach jeweils einer Woche haben die Larven ihr Pensum erfüllt und sich auf das rund 25-fache ihres Gewichts vervielfacht. Die Kunden nutzen die Larven und/oder ihre Nebenprodukte entweder selbst oder REPLOID übernimmt sie zur zentralen Vermarktung oder Weiterverarbeitung. REPLOID vermarktet die Larven entweder direkt oder weiterverarbeitet zum Beispiel an Abnehmer aus der Tierfuttermittelindustrie. Das Unternehmen forciert die vertikale Integration seiner Wertschöpfungskette und bringt auch eigenes Tierfutter auf den Markt. Aus den Nebenprodukten des Verwertungsprozesses (Insektenfrass) stellt REPLOID organischen Premiumdünger her. Mit dezentralem Upcycling im industriellen Maßstab bietet REPLOID auch eine ökonomisch attraktive Lösung für die Kreislaufwirtschaft. Lebensmittelreststoffe und ungenutzte Lebensmittel werden effizient verwertet, was zentrale Ressourcen schont. Die REPLOID Group AG wurde im Jahr 2020 gegründet und hat ihren Sitz in Wels (Österreich). Das Unternehmen ist global ausgerichtet und notiert seit Juli 2025 im Segment direct market plus der Wiener Börse (Kürzel: HRX5). Die Gruppe beschäftigt mehr als 190 Mitarbeitende. Rückfragehinweis Mag. Hans Lang | Director Group Communications | +43 660 693 45 63 | presse@reploid.eu



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Emittent/Herausgeber: REPLOID Group AG

Schlagwort(e): Sonderthemen



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