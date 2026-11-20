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REPLOID setzt Aktiensplit im Verhältnis 1:15 um und wechselt vom Auktionshandel in den fortlaufenden Handel



20.11.2026 / 11:29 CET/CEST

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UNTERNEHMENSMITTEILUNG REPLOID setzt Aktiensplit im Verhältnis 1:15 um und wechselt vom Auktionshandel in den fortlaufenden Handel. 15 Aktien für jede bisher gehaltene Aktie, Ex-Tag am 23. November 2026, Valuta-Tag am 25. November 2026

Beteiligungsquoten der bestehenden Aktionäre bleiben unverändert

Wechsel innerhalb des Vienna MTF vom direct market plus auction in den direct market plus continuous mit 1. Dezember 2026 Wels, 20. November 2026 - Der von der ordentlichen Hauptversammlung der REPLOID Group AG ("REPLOID") beschlossene Aktiensplit im Verhältnis 1:15 wird an der Wiener Börse mit 23. November 2026 umgesetzt (Ex-Tag). Auf den Aktiendepots wird der Split automatisch mit 25. November 2026 umgesetzt (Valuta-Tag); es besteht diesbezüglich kein Handlungsbedarf der Aktionärinnen und Aktionäre. Sie erhalten für jede bisher gehaltene Aktie 15 Aktien zu einem entsprechend angepassten Aktienkurs. Außerdem stellt REPLOID den Handel der Aktie an der Wiener Börse um: Am 1. Dezember 2026 wechselt die REPLOID-Aktie innerhalb des Vienna MTF vom direct market plus auction in den direct market plus continuous. Das bedeutet, dass die Aktie ab diesem Tag zu den allgemeinen Handelszeiten (9:00 bis17:30 Uhr) gehandelt werden kann, anstatt wie bisher einmal täglich im Rahmen einer Aktion. Die kleinere Stückelung erleichtert insbesondere Privatanlegern den Einstieg, während der fortlaufende Handel mehr zeitliche Flexibilität beim Kauf und Verkauf bietet. Gemeinsam sollen die Maßnahmen die Handelbarkeit der REPLOID-Aktie verbessern. Über die REPLOID Group AG REPLOID bietet ein innovatives System zur industriellen Verwertung regionaler organischer Reststoffe aus der Lebensmittelindustrie. Die Gruppe implementiert und serviciert für ihre Kunden, insbesondere aus Industrie und Landwirtschaft, modulare und skalierbare Anlagen (ReFarmUnits), in denen Larven der Schwarzen Soldatenfliege die Reststoffe verwerten (Biokonversion). Konkret erhalten die Larven eine auf den jeweiligen Standort abgestimmte Futtermischung. Diese wird auf Basis eigener Forschung und Entwicklung aus Reststoffen der regionalen Lebensmittel-Wertschöpfungskette zusammengestellt. Nach jeweils einer Woche haben die Larven ihr Pensum erfüllt und sich auf das rund 25-fache ihres Gewichts vervielfacht. Die Kunden nutzen die Larven und/oder ihre Nebenprodukte entweder selbst oder REPLOID übernimmt sie zur zentralen Vermarktung oder Weiterverarbeitung. REPLOID vermarktet die Larven entweder direkt oder weiterverarbeitet zum Beispiel an Abnehmer aus der Tierfuttermittelindustrie. Das Unternehmen forciert die vertikale Integration seiner Wertschöpfungskette und bringt auch eigenes Tierfutter auf den Markt. Aus den Nebenprodukten des Verwertungsprozesses (Insektenfrass) stellt REPLOID organischen Premiumdünger her. Mit dezentralem Upcycling im industriellen Maßstab bietet REPLOID auch eine ökonomisch attraktive Lösung für die Kreislaufwirtschaft. Lebensmittelreststoffe und ungenutzte Lebensmittel werden effizient verwertet, was zentrale Ressourcen schont. Die REPLOID Group AG wurde im Jahr 2020 gegründet und hat ihren Sitz in Wels (Österreich). Das Unternehmen ist global ausgerichtet und notiert seit Juli 2025 im Segment direct market plus der Wiener Börse (Kürzel: HRX5). Die Gruppe beschäftigt mehr als 200 Mitarbeitende. Rückfragehinweis Mag. Hans Lang | Director Group Communications | +43 660 693 45 63 | presse@reploid.eu



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