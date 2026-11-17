EQS-Ad-hoc: REPLOID Group AG / Schlagwort(e): Joint Venture
Ad-hoc-Meldung
REPLOID Group AG: Joint Venture mit PreZero zur Produktion von Insektenprotein mit geänderten Beteiligungsverhältnissen
In weiterer Folge haben sich beide Unternehmen auf die Gründung eines Joint Ventures geeinigt. Dieses errichtet eine Anlage zur industriellen Verarbeitung von Larven der Schwarzen Soldatenfliege. Das Joint Venture bezieht die Larven von den beiden Partnerunternehmen und verarbeitet sie zu frischem Insektenslurry, hydrolysiertem Protein bis hin zu tiefgefrorenen Protein-Platten. Darüber hinaus übernimmt es den Vertrieb der Endprodukte - primär in die internationale Tierfuttermittelindustrie.
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17.11.2026 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|REPLOID Group AG
|Durisolstraße 6
|4600 Wels
|Österreich
|Telefon:
|+43 660 / 776 50 40
|E-Mail:
|office@reploid.eu
|Internet:
|reploid.eu
|ISIN:
|AT0000A3HRX5
|Börsen:
|Wiener Börse (Vienna MTF)
|LEI Code:
|529900KNZ7JJ6VLDJL12
|EQS News ID:
|2436872
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