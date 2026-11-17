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REPLOID Group AG: Joint Venture mit PreZero zur Produktion von Insektenprotein mit geänderten Beteiligungsverhältnissen



17.11.2026 / 15:13 CET/CEST

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Ad-hoc-Meldung REPLOID Group AG: Joint Venture mit PreZero zur Produktion von Insektenprotein mit geänderten Beteiligungsverhältnissen

Die PreZero Stiftung & Co. KG ("PreZero") hat im Frühjahr 2026 die REPLOID Group AG ("REPLOID") mit der Lieferung bewährter ReFarmUnit-Technologie für den Standort Buchen (Baden-Württemberg, Deutschland) beauftragt. Nach Plan wird diese ReFarmUnit 2027 in Betrieb gehen.

In weiterer Folge haben sich beide Unternehmen auf die Gründung eines Joint Ventures geeinigt. Dieses errichtet eine Anlage zur industriellen Verarbeitung von Larven der Schwarzen Soldatenfliege. Das Joint Venture bezieht die Larven von den beiden Partnerunternehmen und verarbeitet sie zu frischem Insektenslurry, hydrolysiertem Protein bis hin zu tiefgefrorenen Protein-Platten. Darüber hinaus übernimmt es den Vertrieb der Endprodukte - primär in die internationale Tierfuttermittelindustrie.

REPLOID und PreZero sind nunmehr übereingekommen, das Joint Venture mit geänderten Beteiligungsverhältnissen zu gründen: PreZero wird 75,1 % und REPLOID 24,9 % der Anteile halten.

Alternative Proteine aus der Verwertung zulässiger organischer Rest- und Nebenströme stellen einen zukunftsweisenden Wachstumsmarkt innerhalb der Kreislaufwirtschaft dar. Mit der Gründung bündeln die Partner ihre Expertise für dieses spezifische Segment. Beide Unternehmen agieren in ihrem jeweiligen Kerngeschäft weiterhin völlig unabhängig voneinander.



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17.11.2026 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group



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