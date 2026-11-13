

EQS-Media / 13.11.2026 / 16:15 CET/CEST

PRESSEMITTEILUNG REPLOID prüft Potenzial für österreichische Land- und Forstwirte, jährlich hunderte Millionen Euro Mineralölsteuer einzusparen: Regional hergestellter Biodiesel aus Insektenfett ReFarmUnits liefern die Basis für organischen Dünger (Insektenfrass) und perspektivisch auch Biodiesel (Insektenlarven).

Reiner Biodiesel (B100/FAME), der die erforderlichen Nachhaltigkeitskriterien erfüllt, ist in Österreich von der Mineralölsteuer befreit.

OECD und FAO prognostizieren für 2035 weltweit eine Produktion von 99 Milliarden Litern biomassebasiertem Diesel pro Jahr. Wels, 13. November 2026 - Regionale Reststoffe verwerten und daraus Mehrwert für die Landwirtschaft und Industrie gewinnen: Diesen Ansatz verfolgt die REPLOID Gruppe bereits mit organischem Dünger aus Insektenfrass. Nun prüft die REPLOID Group AG ("REPLOID"), ob sich auch das Fett der Insektenlarven als Rohstoff für Biodiesel nutzen lässt, der künftig land- und forstwirtschaftliche Maschinen antreiben könnte. Damit untersucht das Welser Unternehmen neben nachhaltigem Flugtreibstoff ("SAF") eine weitere energetische Anwendung für Insektenfett. Sollte sich das Verfahren bewähren, könnte eine zusätzliche regionale Rohstoffquelle für die Kraftstoffproduktion erschlossen werden. Von regionalen Reststoffen zu einem möglichen Kraftstoffrohstoff In den modularen ReFarmUnits von REPLOID verwerten Larven der Schwarzen Soldatenfliege organische Reststoffe. Aus den Larven lässt sich Fett gewinnen. REPLOID untersucht, ob dieses für die industrielle Biodieselherstellung geeignet ist. Eine Ressource, die regional anfällt, könnte über einen neuen Verarbeitungsschritt auch regionalen Nutzen stiften, insbesondere in der Land- und Forstwirtschaft. Philip Pauer, CEO und Gründer der REPLOID Group AG: "Landwirtschaftliche Maschinen wie Traktoren und Erntemaschinen werden in der Regel mit Diesel betrieben. Daher stellen der Dieselpreis und die darin enthaltene Mineralölsteuer speziell für Landwirte einen signifikanten Kostenfaktor dar. Gleichzeitig fallen täglich organische Reststoffe an, die wir mithilfe unserer Insektentechnologie verwerten. Sollte sich das Insektenfett zur Herstellung von mineralölsteuerbefreitem Biodiesel eignen, könnten wir den Treibstoff regional produzieren." Steuerlicher Anreiz und globales Potenzial Reiner Biodiesel (B100/FAME) ist in Österreich von der Mineralölsteuer befreit, sofern die erforderlichen Nachhaltigkeitskriterien erfüllt sind. Auf Basis des für die österreichische Land- und Forstwirtschaft geschätzten Dieselverbrauchs könnte der Einsatz von steuerbefreitem Biodiesel ein jährliches Einsparpotenzial in Millionenhöhe eröffnen. Die Befreiung gilt für alle Verbraucher, nicht nur für landwirtschaftliche Betriebe. Für schwefelarmen Diesel mit mindestens 6,6 Prozent biogenem Anteil beträgt die Mineralölsteuer regulär 39,7 Cent pro Liter netto. Das mögliche Anwendungsfeld reicht über die Landwirtschaft hinaus. OECD und FAO prognostizieren für 2035 weltweit eine jährliche Produktion von rund 99 Milliarden Litern biomassebasierter Dieselkraftstoffe. REPLOID prüft, welchen Beitrag Insektenfett künftig zu diesem Markt leisten könnte.



Über die REPLOID Group AG REPLOID bietet ein innovatives System zur industriellen Verwertung regionaler organischer Reststoffe aus der Lebensmittelindustrie. Die Gruppe implementiert und serviciert für ihre Kunden, insbesondere aus Industrie und Landwirtschaft, modulare und skalierbare Anlagen (ReFarmUnits), in denen Larven der Schwarzen Soldatenfliege die Reststoffe verwerten (Biokonversion). Konkret erhalten die Larven eine auf den jeweiligen Standort abgestimmte Futtermischung. Diese wird auf Basis eigener Forschung und Entwicklung aus Reststoffen der regionalen Lebensmittel-Wertschöpfungskette zusammengestellt. Nach jeweils einer Woche haben die Larven ihr Pensum erfüllt und sich auf das rund 25-fache ihres Gewichts vervielfacht. Die Kunden nutzen die Larven und/oder ihre Nebenprodukte entweder selbst oder REPLOID übernimmt sie zur zentralen Vermarktung oder Weiterverarbeitung. REPLOID vermarktet die Larven entweder direkt oder weiterverarbeitet zum Beispiel an Abnehmer aus der Tierfuttermittelindustrie. Das Unternehmen forciert die vertikale Integration seiner Wertschöpfungskette und bringt auch eigenes Tierfutter auf den Markt. Aus den Nebenprodukten des Verwertungsprozesses (Insektenfrass) stellt REPLOID organischen Premiumdünger her. Mit dezentralem Upcycling im industriellen Maßstab bietet REPLOID auch eine ökonomisch attraktive Lösung für die Kreislaufwirtschaft. Lebensmittelreststoffe und ungenutzte Lebensmittel werden effizient verwertet, was zentrale Ressourcen schont. Die REPLOID Group AG wurde im Jahr 2020 gegründet und hat ihren Sitz in Wels (Österreich). Das Unternehmen ist global ausgerichtet und notiert seit Juli 2025 im Segment direct market plus der Wiener Börse (Kürzel: HRX5). Die Gruppe beschäftigt mehr als 200 Mitarbeitende. Rückfragehinweis Mag. Hans Lang | Director Group Communications | +43 660 693 45 63 | presse@reploid.eu



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Emittent/Herausgeber: REPLOID Group AG

Schlagwort(e): Forschung/Technologie



13.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS Group



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