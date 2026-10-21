NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Netflix von 90 auf 84 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Management des Streamingriesen sehe sich nach dem besseren dritten Quartal und dem etwas enttäuschenden Ausblick auf das vierte Quartal unverändert in seiner langfristigen Wachstumsstory, schrieb Eric Sheridan am Mittwochmorgen. Der Ausblick könnte sich auch noch als zu zurückhaltend erweisen. Sheridan schraubte seinen Bewertungsmultiplikator etwas herunter./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 00:33 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: US64110L1061
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