DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
PERNOD-RICARD 19/27 FR0013456XXX 21.10.2026 HZE/EOT
PERNOD-RICAR 20/30 FR0013506XXX 21.10.2026 HZE/EOT
PERNOD-RICA. 22/28 MTN FR001400DXXX 21.10.2026 HZE/EOT
PERNOD-RICA. 22/32 MTN FR001400DXXX 21.10.2026 HZE/EOT
PERNOD RICA. 23/27 MTN FR001400KXXX 21.10.2026 HZE/EOT
PERNOD RICA. 24/30 MTN FR001400PXXX 21.10.2026 HZE/EOT
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
PERNOD-RICARD 19/27 FR0013456XXX 21.10.2026 HZE/EOT
PERNOD-RICAR 20/30 FR0013506XXX 21.10.2026 HZE/EOT
PERNOD-RICA. 22/28 MTN FR001400DXXX 21.10.2026 HZE/EOT
PERNOD-RICA. 22/32 MTN FR001400DXXX 21.10.2026 HZE/EOT
PERNOD RICA. 23/27 MTN FR001400KXXX 21.10.2026 HZE/EOT
PERNOD RICA. 24/30 MTN FR001400PXXX 21.10.2026 HZE/EOT
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