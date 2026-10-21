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Die Nuclear Company kündigt Prosperity One an, einen 6,6 Gigawatt starken Kernkraftwerkscampus in Lewis County, Kentucky.



21.10.2026 / 11:05 CET/CEST

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Auf dem geplanten Campus könnten bis zu sechs Westinghouse AP1000-Reaktoren entlang des Ohio River errichtet werden. Dies wäre Kentuckys erstes kommerzielles Kernkraftwerksprojekt und gleichzeitig der größte Standort für die Kernenergieerzeugung in den Vereinigten Staaten. LEWIS COUNTY, Ky., 21. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Die Nuclear Company gab heute Prosperity One bekannt, einen geplanten Kernenergiecampus in Lewis County, Kentucky, der bis zu sechs Westinghouse AP1000-Reaktoren mit einer Gesamtleistung von ca. 6,6 Gigawatt beherbergen könnte. Das geplante Projekt, das am Ohio River im Osten Kentuckys liegt, würde nach seiner vollständigen Realisierung zum größten Kernkraftwerkskomplex in den Vereinigten Staaten und zu einem der größten der Welt werden. Das Projekt entspricht dem Aufruf von Präsident Trump, die amerikanische Energieproduktion zu beschleunigen, und stellt einen wichtigen Schritt zur Wiederherstellung der Fähigkeit Amerikas dar, Kernkraft in großem Maßstab zu errichten. Gleichzeitig bringt es eine neue Generation von Industrieinvestitionen, qualifizierten Arbeitsplätzen und langfristigen wirtschaftlichen Chancen in eine Region, die die Nation über ein Jahrhundert lang mit Energie versorgt hat. Die Nuclear Company, die die Kontrolle über das Gelände in dem Gebiet besitzt, wird mit lokalen Grundstückseigentümern und Gemeindevertretern in Lewis County zusammenarbeiten, um den geplanten Campus voranzutreiben. Das Unternehmen plant, im Jahr 2028 mit den Erschließungsarbeiten auf dem Gelände zu beginnen und die für den Baubeginn notwendigen Genehmigungen der Bundesbehörden einzuholen. "Seit Generationen bilden die Gemeinden entlang des Ohio River das industrielle Rückgrat Amerikas", sagte Joe Klecha, Chief Nuclear Officer der Nuclear Company. "Wir sind stolz darauf, gemeinsam mit der Gemeinde die gesammelte Erfahrung unseres Teams einzusetzen, um dauerhafte Arbeitsplätze, eine stärkere Steuerbasis und eine zuverlässige Stromversorgung für Kentucky zu schaffen." Klecha, ein ehemaliger lizenzierter leitender Reaktoroperator, bringt 33 Jahre Erfahrung im Nuklearbereich mit - von Atom-U-Booten der US-Marine bis hin zur operativen Leitung einiger der größten Atomflotten Amerikas. Bei den Blöcken 3 und 4 in Vogtle bekleidete er Führungspositionen im Bereich Bau und Einsatzbereitschaft. Die Serviceabteilung der Nuclear Company hat Wartungsarbeiten an mehr als 40 Prozent der derzeit in Betrieb befindlichen Kernkraftwerke in Amerika durchgeführt. Der Ansatz des Nuclear Company basiert auf der Überzeugung, dass große Infrastrukturprojekte dann erfolgreich sind, wenn die Gemeinden, in denen sie stattfinden, aktiv an ihrer Entwicklung beteiligt sind. Die Projektplanung wird sich mit Transport, Wohnraum, Umweltschutz, Notfallvorsorge, Wassernutzung und anderen Aspekten befassen, die mit der Entwicklung eines Nuklearcampus dieser Größenordnung verbunden sind. Sam Howard, der sein ganzes Leben lang in Lewis County gelebt hat, ist Eigentümer des Geländes und hat sich mit The Nuclear Company zusammengetan, um das Projekt voranzutreiben. Er teilt die Vision eines umfassenden Infrastrukturausbaus, der lokale Arbeitsplätze und die wirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde fördern würde. "Ich habe neun Enkelkinder, und alle leben in Lewis County." "Ich möchte, dass sie die Möglichkeit haben, zu bleiben", sagte Howard. "Seit Jahren zählt unser Landkreis zu den Landkreisen mit der höchsten Arbeitslosenquote im Bundesstaat." Ein Infrastrukturprojekt dieser Art könnte Arbeitsplätze und wirtschaftliche Chancen für Generationen von Einwohnern Ost-Kentuckys schaffen. Ich bin stolz darauf, zu dieser Entwicklung beitragen zu können. Lewis County wird einer der ersten Landkreise in Kentucky sein, der bei der Kentucky Nuclear Energy Development Authority die Auszeichnung als "nuklear bereite Gemeinde" beantragt. Die Verantwortlichen des Landkreises starteten die Initiative im Juli 2026 einstimmig, hielten öffentliche Anhörungen ab und stimmten Anfang dieses Monats mit überwältigender Mehrheit dafür, den Antrag des Landkreises bei der Behörde einzureichen. Nachdem der vorgeschlagene Standort identifiziert wurde, bereitet sich The Nuclear Company darauf vor, die erforderlichen technischen, umweltbezogenen, regulatorischen und kommerziellen Arbeiten voranzutreiben, um Prosperity One in Richtung Baubeginn zu bringen. Zu den ersten Aktivitäten gehören eine detaillierte Standortcharakterisierung, geotechnische Untersuchungen, Umweltverträglichkeitsprüfungen, die Planung der Übertragungsnetzverbindung und die Vorbereitung der bundesstaatlichen Genehmigung für die Kernenergie. Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens wird TNC die Atomaufsichtsbehörde über deren etablierte Genehmigungsverfahren einbeziehen, mit dem Ziel, die notwendigen Genehmigungen für den Baubeginn im Jahr 2028 zu erhalten. Über das Nuclear Company Die Nuclear Company ist Amerikas Plattform für nukleare Infrastruktur. Wir bauen ein vollständig integriertes System, um die gesamte Wertschöpfungskette für nukleare Anlagen zu vereinen, Neubauten zu skalieren und Betrieb und Sicherheit voranzutreiben. Angetrieben durch die Konvergenz neuer Technologien und eine beispiellose Vertikalisierung der nuklearen Bereitstellung, Dienstleistungen und Systeme integrieren wir den gesamten nuklearen Lebenszyklus in ein Betriebsmodell und ein Daten-Backbone. View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/news-releases/die-nuclear-company-kundigt-prosperity-one-an-einen-6-6-gigawatt-starken-kernkraftwerkscampus-in-lewis-county-kentucky-302915148.html



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