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THE 50 BEST RESTAURANTS VERÖFFENTLICHT DIE LISTE DER RÄNGE 51-100 FÜR DAS JAHR 2026



21.10.2026 / 11:05 CET/CEST

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LONDON, 21. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- The 50 Best Restaurants 2026, gesponsert von S.Pellegrino & Acqua Panna, gibt heute die Liste der Restaurants auf No.51 bis No.100 bekannt - im Vorfeld der diesjährigen Preisverleihung, die am 4. November in Lima, Peru, stattfindet. Die erweiterte Liste 51-100 umfasst sechs Kontinente und wurde anhand der Stimmen von über 1.100 Restaurantkennern zusammengestellt, darunter Köche, Gastronomiejournalisten und kulinarische Experten. Die Liste 51-100 umfasst Restaurants in 36 Städten auf sechs Kontinenten

17 Einträge aus Asien, 20 aus Europa, sechs aus Nordamerika, drei aus Südamerika, zwei aus Afrika und zwei aus dem Nahen Osten

Neun neue Einträge aus neun verschiedenen Städten, darunter Dubai, Gizeh, São Paulo und Seoul Restaurants in Europa führen die Liste mit 20 Einträgen an, darunter The Jane (No.63) in Antwerpen und Eliane (No.86) in Brüssel. In Berlin sind vertreten: Nobelhart & Schmutzig (No.76), Coda (No.82) und Tim Raue (No.85). In Paris befinden sich Arpège (No.67) und Septime (No.81) sowie Le Doyenné (No.84) in Saint-Vrain. Cocina Hermanos Torres (No.69) in Barcelona; Txispa (No.80) in Atxondo und Aponiente (No.100) in El Puerto de Santa María sichern sich Plätze. Asien begrüßt fünf Neuzugänge: Ling Long (No.53) in Shanghai; Seroja (No.64) in Singapur; Eatanic Garden (No.72) sowie Baan Tepa (No.90) in Bangkok und Lamdre (No.92) in Peking. Aus dem Nahen Osten sind zwei neue Einträge hinzugekommen: FZN (No.88) in Dubai und Khufu's (No.97) in Gizeh. Nordamerika stellt fünf Restaurants in Mexiko vor: Alcalde (No.55) in Guadalajara; Huniik (No.79) in Mérida; Arca (No.87) in Tulum, Rosetta (No.96) in Mexiko-Stadt und Fauna (No.99) im Valle de Guadalupe kehren in die Liste zurück. Die USA werden vertreten durch SingleThread (No.93) in Healdsburg. Der einzige Neuzugang aus Südamerika ist das Nelita (No.54) in São Paulo, neben bereits bekannten Namen aus São Paulo und Cusco. Ebenfalls vertreten sind aus Südafrika Fyn (No.65) sowie Salsify at the Roundhouse (No.71). Die vollständige Liste der 51-100 finden Sie hier . Rikki Tidball, Geschäftsführerin für Veranstaltungen bei The 50, kommentierte: "Die diesjährige erweiterte Liste spiegelt die Vielfalt und Brillanz der weltweiten Gastronomie wider. Die erweiterte Liste bietet die Gelegenheit, die herausragenden Leistungen zu würdigen, die wir in diesem Jahr erlebt haben, und gleichzeitig einen Blick in die Zukunft zu werfen - auf weitere Innovationen und eine neue Generation von Köchen, die frische Ideen auf den Tisch bringen." Die Verleihung der The 50 Best Restaurants 2026 um 20:00 Uhr Ortszeit in Lima wird live auf dem YouTube-Kanal von The 50 hier übertragen. Medienzentrum:

https://mediacentre.The50.com/ View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/news-releases/the-50-best-restaurants-veroffentlicht-die-liste-der-range-51-100-fur-das-jahr-2026-302913333.html



21.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

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