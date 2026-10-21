Ein alter Laptop, ein eigentlich veraltetes Betriebssystem: Unser Autor hat im Jahr 2026 nochmal versucht, mit Windows 7 zu arbeiten. Und dabei gemerkt, dass Windows 11 in einigen Punkten das nervigere Betriebssystem ist. Es begab sich also, dass ich im Jahr 2026 für einige Zeit wieder Windows 7 genutzt habe, um damit zu arbeiten. Grund dafür war ein alter Laptop, den ich mir auf Ebay für wenig Geld ersteigert habe, um damit weniger abgelenkt arbeiten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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