SpaceX Aktie im Fokus: Starlink als Cashcow, Milliardenlöcher im All und Tesla-Gerüchte

Als Finanzexperte Jens Klatt blicke ich mit großer Begeisterung auf die jüngsten Entwicklungen am US-Aktienmarkt. Elon Musks Weltraumkonzern SpaceX im dritten Quartal die Durststrecke eindrucksvoll beendet und einen historischen Milliardengewinn eingefahren.

Nachdem das Unternehmen Mitte Juni bei einem Ausgabepreis von 135 US-Dollar mit einer Bewertung von fast 1,8 Billionen US-Dollar sein Börsendebüt feierte und die Aktie nach einer ersten Rallye bis auf 225 US-Dollar zeitweise unter den Emissionspreis rutschte, sorgen die frischen Quartalszahlen nun für massive Erleichterung. Im nachbörslichen Handel legte das Papier um gut 5 - auf rund 155 US-Dollar zu. Für Anleger, die im Raumfahrt- und Technologie-Sektor Aktien kaufen wollen, rückt die SpaceX Aktie damit wieder ganz oben auf die Agenda. Im Folgenden schlüssele ich die drei wichtigsten Kernerkenntnisse des aktuellen Quartalsberichts für Sie auf.

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