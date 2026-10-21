Die chinesische Mova stellt Roboter für Staubsauger- und Rasenmäher her. Jetzt bietet es in Deutschland auch solare Heimspeicher direkt für Endkunden an. Der chinesische Haushaltsgeräte-Anbieter Mova präsentiert Heimspeicher für Solaranlagen für den deutschen Markt. Wie das Unternehmen mitteilte, handelt es sich um das LumeGret A2000 Solarenergiesystem und die Erweiterungsbatterie B2000G. Die flexibel skalierbare Speicherlösung richte sich an Haushalte. Das System starte mit 1,92 Kilowattstunden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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