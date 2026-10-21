Der Maklermarkt ist für ERGO ein wichtiger Wachstumstreiber. Im Interview sprechen die drei Maklerverantwortlichen des Konzerns über Digitalisierung, die Konsolidierung des Maklermarktes sowie wichtige Geschäftsperspektiven - und warum ERGO auch weiterhin auf persönliche Beratung setzt. Interview mit Peter Koßmann (Bereichsleiter Makler und Kooperationen Schaden/Unfall bei der ERGO Versicherung AG, Mitte), Christoph Klawunn (Vorstandsvorsitzender der ERGO Direkt AG und Mitglied der Vorstände der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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