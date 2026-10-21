Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Mittwoch mit leichten Abgaben in den Handel gestartet. Die US-Börsen hatten bereits während des Europahandels am Vortag ins Plus gedreht und dieses Niveau zumeist gehalten. Nachbörslich überzeugten dann SpaceX mit Zahlen, während Netflix eher schwach aufgenommen wurden. Auch in Asien zeigten sich die Märkte gemischt. «Mit weiter hohen Ölpreisen und Anleiherenditen sowie geopolitischen Krisen schwanken Anleger ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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