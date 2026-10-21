Uran-Aktien | Netflix: Schwach | Carrefour: Absturz | Adidas: Rekord
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|12:27
|Zollgeld zurück: Adidas enteilt Nike und Puma mit Rekordquartal
|Der Sportartikelkonzern aus Herzogenaurach hebt seine Gewinnprognose für 2026 auf rund 2,5 Milliarden Euro an, während Nike und Puma mit schrumpfenden Umsätzen kämpfen. Die Aktie brauchte am Mittwoch...
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|12:21
|AKTIE IM FOKUS 2: Zielanhebung treibt Adidas-Erholung an - 100-Tage-Linie bremst
| (neu: Kurse, Experten, Branche und mehr Details) FRANKFURT (dpa-AFX) - Die am Vorabend angehobene Gewinnprognose durch Adidas hat der Aktie des Sportartikelherstellers am Mittwoch spürbar Auftrieb...
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|12:12
|Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax rückt nach SpaceX ins Plus vor
| FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat sich am Mittwoch nach zunächst noch verhaltenem Start ins Plus vorgearbeitet. Gestützt auf KI-Werte, die Adidas-Aktien und eine Erholung im Immobiliensektor gelang...
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|12:11
|Adidas bringt gemeinsam mit Willy Chavarria "adiSignature" auf den Markt
|12:06
|UBS stuft Adidas auf 'Neutral'
|ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Adidas nach vorläufigen Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 160 Euro belassen. Die Kurserholung der vergangenen Wochen habe...
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|Aktuelle Nachrichten
|12:17
|Aktien Europa: Leichte Gewinne - EssilorLuxottica stark - Carrefour schwach
|12:16
|Aktien Europa: Leichte Gewinne - EssilorLuxottica stark - Carrefour schwach
| PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas Börsen haben am Mittwoch zugelegt. Sie profitierten von den internationalen Vorgaben. Allerdings blieben die Gewinne überschaubar. "Der größte Belastungsfaktor...
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|11:54
|Uran-Aktien | Netflix: Schwach | Carrefour: Absturz | Adidas: Rekord
|Uran-Aktien | Netflix: Schwach | Carrefour: Absturz | Adidas: Rekor
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|11:53
|Sorge ums Weihnachtsgeschäft: Carrefour-Aktie stürzt ab - Frankreich-Unruhen erzwingen Prognosesenkung
|© Foto: Loic Venance - AFPCarrefour verliert nach der Prognosesenkung fast 15 %. Frankreichs Unruhen belasten Filialen und Konsum - kurz vor dem wichtigen Jahresendgeschäft. Die neuen Gewinnziele zeigen...
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|09:46
|AKTIE IM FOKUS: Carrefour-Kurs bricht ein - Prognose wegen Unruhen gekappt
| PARIS (dpa-AFX) - Aktien von Carrefour sind am Mittwoch im frühen Handel eingebrochen. Zuletzt fiel der Wert um elf Prozent. Die Aktie sank damit auf die tiefsten Stände seit Februar, nachdem sie sich...
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|Aktuelle Nachrichten
|12:27
|Gewinnplus verpufft: Netflix stutzt Werbeziel um 300 Millionen
|Starke Quartalszahlen, schwacher Ausblick: Der Streaming-Riese verdient mehr als erwartet, rechnet beim Anzeigengeschäft aber mit 300 Millionen Dollar weniger Erlös. Nachbörslich gab die Aktie in New...
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|12:10
|JPMorgan senkt Kursziel für Netflix nach verhaltenem Umsatzausblick für 2026
|12:10
|Raymond James bekräftigt Einstufung für Netflix trotz gesenkter Werbeerlösprognose
|12:10
|Netflix-Aktie -6%: Droht jetzt der nächste Kursrutsch?
|Die Netflix-Aktie befindet sich bereits seit Juli 2025 in einer starken Abwärtsbewegung und hat gegenüber dem damaligen Top rund -50% an Wert eingebüßt. Nun hat der US-Streaminggigant seine mit Spannung...
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|12:06
|Oppenheimer cuts Netflix stock price target on ad revenue miss
|Unternehmen / Aktien
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|ADIDAS AG
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|+2,21 %
|CARREFOUR SA
|13,950
|-7,15 %
|NETFLIX INC
|57,32
|-6,17 %