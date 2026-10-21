Köln (ots) -Wir wollen erfolgreich sein, funktionieren, Erwartungen erfüllen - im Beruf, in der Familie und im Alltag. Doch wann wird aus gesundem Ehrgeiz eine Belastung? Und wie erkennen wir rechtzeitig, dass wir unsere eigenen Grenzen überschreiten? In seinem im Campus Verlag erschienenen Buch "Zurück nach vorn: Wie aus Burn-out neue Wege entstehen" beschäftigt sich KAYA&KATO-Gründer Stefan Rennicke mit einer Frage, die heute aktueller ist, denn je: Wie können wir leistungsfähig bleiben, ohne uns dabei selbst zu verlieren?Das Buch gewährt einen außergewöhnlich offenen und persönlichen Einblick in das Thema Burn-out, schildert bewegend die Erfahrungen und den Alltag in einer psychosomatischen Klinik und zeigt anhand persönlicher Erlebnisse und wissenschaftlicher Erkenntnisse, wie jeder Mensch Warnsignale frühzeitig erkennen und sich vor den gesundheitlichen Folgen dauerhafter psychischer Belastung schützen kann.Dabei kommen auch außergewöhnliche Persönlichkeiten zu Wort - darunter Big-Wave-Surfer Freddy Olander, Apnoetaucherin Jennifer Wendland und Künstler Jeppe Hein. Auch Extremsportler Jonas Deichmann, Spitzenkoch Micha Schäfer und Investor Max Meister erzählen von ihren Erfahrungen. Menschen, die auf ganz unterschiedliche Weise mit Druck, Ängsten, Grenzen und innerer Stärke umgehen.Burn-out Prävention ist keine Frage des BerufsRennicke arbeitete viele Jahre in Afrika und internationalen Post-Conflict oder Post-Desaster Regionen. Doch ausgerechnet als Unternehmer in Deutschland brachten ihn Dauerstress, wirtschaftliche Krisen und Verantwortung an seine Grenzen. Er erzählt offen von seinem Burn-out und zeigt, wie wir unsere eigenen Warnsignale frühzeitig erkennen, uns vor Überlastung schützen und lernen können, gesund und leistungsfähig zu bleiben, ohne uns selbst dabei zu verlieren."Dieses Buch verbindet persönliche Erfahrung mit wissenschaftlicher Forschung und zeigt, was jeder von Foundern über mentale Belastbarkeit lernen kann." Prof. Michael M. Gielnik, Arbeitspsychologe und Entrepreneurship-Forscher, über das Buch.Über den AutorDr. Stefan Rennicke ist promovierter Historiker und Volkswirt sowie Mitgründer von KAYA&KATO. Zuvor war er mehr als ein Jahrzehnt international in der Entwicklungs- und politischen Zusammenarbeit tätig. Er lebt mit seiner Familie in Köln.Buchinformationen und BildmaterialStefan Rennicke: "Zurück nach vorn. Wie aus Burn-out neue Wege entstehen". Campus Verlag, 192 Seiten, Paperback, 25 Euro. ISBN: 978-3-593-52237-1.Informationen und Buchcover:https://beltz.de/zurueck-nach-vorn/CAM52237Pressekontakt:KAYA&KATO GmbHE-Mail: marketing@kaya-kato.deWebsite: https://www.kaya-kato.deOriginal-Content von: KAYA&KATO GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/121292/6375309