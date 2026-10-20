Le 20 octobre/October 2026Powermax Minerals Inc. (the "Company") has announced a rights offering. The Company offered 43,509,843 rights (the "Rights") to holders of its common shares (the "Shareholders") at market close on the record date of October 15, 2026 (the "Record Date") on the basis of one (1) right for each one (1) common share held (the "Rights Offering"). Each one (1) Right will entitle the holder to subscribe for one common share of the Company (a "Share") upon payment of a subscription price of $0.01 per Share (the "Basic Subscription Privilege").The Rights are not listed for trading.For further information please see the Company's news release._____________________________________Powermax Minerals Inc. (la « Société ») a annoncé une émission de droits. La Société a offert 43 509 843 droits (les « Droits ») aux détenteurs de ses actions ordinaires (les « Actionnaires ») à la clôture des marchés à la date de référence du 15 octobre 2026 (la « Date de référence »), à raison d'un (1) droit pour chaque action ordinaire détenue (l'« Émission de droits »). Chaque droit confère à son détenteur le droit de souscrire une action ordinaire de la Société (une « Action ») moyennant le paiement d'un prix de souscription de 0,01 $ par action (le « Privilège de souscription de base »).Les droits ne font pas l'objet d'une cotation boursière.Pour plus d'information, veuillez consulter le communiqué de presse de la Société.Issuer/Émetteur: Powermax Minerals Inc.Symbol(s)/Symbole(s): PMAXEx-distribution Date/Date ex-distribution: Le 15 OCT 2026Record Date/Date d'enregistrement: Le 15 OCT 2026If you have any questions or require further information please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com.Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'informations supplémentaires, veuillez contacter le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com.