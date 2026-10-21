Die QuantumCore-Aktie hat die Unterstützungszone zwischen 0,88 und 1,00 € angelaufen und dort starke Kaufkraft gezeigt. Nun ist der Kurs wieder auf dem Weg in Richtung der Hochs. Davor wartet jedoch noch eine Trendlinie, dahinter die Widerstandszone zwischen 2,48 und 2,65 €. Zuletzt sorgten ein Rückkaufprogramm und eine neue Technologie für Schlagzeilen. Gelingt der Sprung über diese Hürde? Das Management legt nach Am 20. Oktober hat QuantumCore ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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