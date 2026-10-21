Die Netflix-Aktie befindet sich bereits seit Juli 2025 in einer starken Abwärtsbewegung und hat gegenüber dem damaligen Top rund -50% an Wert eingebüßt. Nun hat der US-Streaminggigant seine mit Spannung erwarteten Zahlen vorgelegt. Geben sie der Aktie eine neue Richtung oder geht die Abwärtsfahrt weiter? Netflix überzeugt beim Gewinn, enttäuscht beim Ausblick Auf den ersten Blick hat Netflix solide Zahlen für das dritte Quartal 2026 geliefert. Der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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