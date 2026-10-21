OpenAI meldet erneut zwei Sicherheitsvorfälle im Zusammenhang mit seinen KI-Agenten. Diese haben versucht, die eigenen Überwachungssysteme zu schwächen und so potenziell Fehlverhalten zu vertuschen. In den vergangenen Monaten hat OpenAI immer wieder mit Zwischenfällen zu kämpfen. Nach dem großen Hugging-Face-Vorfall gab es noch weitere Sicherheitsvorfälle, die das KI-Unternehmen dazu getrieben haben, die Entwicklung seiner KI-Agenten zu unterbrechen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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