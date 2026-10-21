Münster (ots) -Am Dienstag (20. Oktober) wurde die 1.000. Eurojackpot-Ziehung gefeiert. In dieser Ausspielung knackte ein Spielteilnehmer aus Schweden den Jackpot mit rund 19,3 Millionen Euro. Sieben weitere Glückspilze freuen sich über jeweils 112.637,40 Euro.Jubiläumsglück in Schweden: Mit den Zahlen 5, 16, 32, 34, 38 sowie den Eurozahlen 8 und 9 landete ein Tipper aus dem Königreich am 20. Oktober in der Gewinnklasse 1. Dafür erhält er nun 19.286.658 Euro. Laut Lotteriegesellschaft Svenska Spel war dies dort der bislang höchste Gewinn in diesem Jahr und das elfte Mal, dass ein Schwede bei Eurojackpot die Gewinnklasse 1 traf (neun Einzelgewinne, zweimal wurde der Jackpot geteilt). Zuletzt gelang dies am 8. August 2025 einem Tipper aus der Region Stockholm, der rund 36 Millionen Euro gewann.Fünf richtige GewinnzahlenZwar blieb die Gewinnklasse 2 unbesetzt, aber sieben Spielteilnehmer erzielten Treffer in der Gewinnklasse 3. Für fünf richtige Zahlen (ohne Eurozahlen) werden ihnen jeweils 112.637,40 Euro überwiesen. Die Beträge gehen alle nach Deutschland - und zwar nach Bayern (2), Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Nordrhein-Westfalen (3).200 JackpotgewinnerDie Ziehung am 20. Oktober war die 1.000. in der 14-jährigen Geschichte von Eurojackpot. In dieser Ausspielung gab es den 200. Jackpotgewinner. Insgesamt verteilen sich alle Jackpottreffer zur einen Hälfte auf Deutschland (100) und zur anderen auf die weiteren europäischen Partner.Nächste ZiehungDer Jackpot für die Ziehung am kommenden Freitag (23. Oktober) startet dann schon wieder mit zehn Millionen Euro. Weitere Informationen zur Lotterie Eurojackpot gibt es in allen Lotto-Annahmestellen oder unter www.eurojackpot.de.Pressekontakt:WestLottoAxel WeberTelefon: 0251-7006-1313Telefax: 0251-7006-1399presse@eurojackpot.depresse.eurojackpot.deOriginal-Content von: Eurojackpot, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/107909/6375336