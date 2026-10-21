Beim BVES Investor Summit Europe ging es viel um die Wirtschaftlichkeit von Batteriespeichern. Wesentlicher Faktor ist dafür der Netzanschluß, auf den viele Projekte bisher lange warten müssen. Die Speicherbranche in Deutschland hat sich beim jährlichen BVES Investor Summit Europe investitionsbereit präsentiert. Wie der BVES - Bundesverband Energiespeicher Systeme außerdem mitteilte, hat die Branche vor diesem Hintergrund einen schnelleren Netzanschluss angemahnt. Die Branche habe fehlende Netzkapazitäten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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