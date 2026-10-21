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ESTEVE CDMO stärkt seine globale Produktionspräsenz mit einer bedeutenden Investition in einen neuen Standort in China



21.10.2026 / 12:15 CET/CEST

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Mehr als 80 Millionen Dollar wurden investiert , um die Produktionskapazitäten von ESTEVE CDMO in China auszubauen und zu stärken.

, um die Produktionskapazitäten von ESTEVE CDMO in China auszubauen und zu stärken. Drei Produktionshallen und ein Gesamtreaktionsvolumen von 250 m³ erweitern das globale Produktionsnetzwerk um neue Kapazitäten.

erweitern das globale Produktionsnetzwerk um neue Kapazitäten. Mehr als 20 Jahre Produktionspräsenz in China, was ein neues Kapitel im langfristigen Engagement von ESTEVE CDMO in der Region einläutet. SHAOXING, China, 21. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- ESTEVE CDMO, die Auftragsentwicklungs- und Produktionsorganisation von ESTEVE, baut ihre globale Produktionspräsenz durch die Verlagerung, Erweiterung und Modernisierung ihrer bestehenden Standorte in China aus - mit einer Investition von mehr als 80 Millionen US-Dollar. Der neue Standort in Shaoxing erweitert die Produktionskapazitäten von ESTEVE CDMO in Asien erheblich und vereint damit erhöhte Kapazitäten, fortschrittliche Technologien und Flexibilität für zukünftiges Wachstum. Die Anlage umfasst drei Produktionshallen mit einem Gesamtreaktionsvolumen von 250 m³, wobei mehr als 150 m³ für die weitere Entwicklung reserviert sind, sodass das potenzielle Gesamtreaktionsvolumen bei sich ändernden Produktionsanforderungen auf über 400 m³ ansteigen kann. "Diese Investition ist ein wichtiger Schritt für das nachhaltige Wachstum von ESTEVE CDMO und unserer globalen Fertigungsplattform. Durch die Stärkung unserer Präsenz in China können wir unsere Kompetenzen näher an die Kunden in Asien bringen und gleichzeitig auf das Fachwissen unseres globalen Netzwerks zurückgreifen", sagte Joan Petit, President von ESTEVE CDMO. "Unser Ziel ist klar: ein weltweit führendes CDMO-Unternehmen aufzubauen, das über die Fähigkeiten und die Flexibilität verfügt, unsere Partner weltweit zu unterstützen. Das ist es, was uns antreibt: Wir bewirken etwas für Patienten und tragen zu unserem gemeinsamen Ziel bei, gemeinsam Leben zu verbessern. Die Präsenz von ESTEVE in China lässt sich bis ins Jahr 2000 zurückverfolgen, als das Unternehmen sein erstes Joint Venture in dem Land gründete. Als Teil der globalen Technologieplattform ergänzen die Aktivitäten in China die Kapazitäten des etablierten Produktionsnetzwerks des Unternehmens in Europa, Nord- und Südamerika sowie Asien. Durch diese integrierte Präsenz bietet ESTEVE CDMO Technologien wie Sprühtrocknung und die Herstellung hochaktiver pharmazeutischer Wirkstoffe (HPAPI) an und unterstützt damit die zunehmend komplexen Anforderungen bei der Entwicklung und Herstellung kleinmolekularer Wirkstoffe für Kunden in China, Asien und auf internationalen Märkten. "Es ist ein Privileg, das anhaltende Engagement von ESTEVE für China und die Region mitzuerleben. Diese Investition ist ein klares Beispiel für den Wert, den langfristiges Engagement, Expertise und Innovation für die lokale Gemeinschaft bringen können", sagte Francisco de Asís Benítez Salas, Generalkonsul von Spanien in Shanghai. Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsaspekte sind in die Planung und den Betrieb der Anlage integriert. Der neue Standort hat die BREEAM-Bewertung "Sehr gut" erhalten, die seine Nachhaltigkeitsleistung und seinen Ansatz für verantwortungsvolles Design und Betrieb würdigt. Das Projekt wurde zudem als Kandidat für die BREEAM China Awards ausgewählt. Diese Bemühungen sind Teil des umfassenden Engagements von ESTEVE, positive Auswirkungen zu erzielen, das durch die B Corp-Zertifizierung sowie den Fokus auf hohe Standards in den Bereichen soziale und ökologische Leistung, Transparenz und verantwortungsvolle Geschäftspraktiken untermauert wird. Der kontinuierliche Ausbau der Produktionsplattform von ESTEVE CDMO stärkt die Kompetenzen, die Technologie und die internationale Reichweite des Unternehmens und unterstützt damit die langfristigen Bedürfnisse der Partner aus der Pharmabranche. Informationen zu ESTEVE CDMO ESTEVE CDMO, ein Unternehmen der ESTEVE-Gruppe, ist ein weltweit tätiger, ausschließlich auf diesen Bereich spezialisierter Partner, der sich auf kleinmolekulare pharmazeutische Wirkstoffe (APIs) und hochentwickelte pharmazeutische Zwischenprodukte konzentriert und innovative Unternehmen aus den Bereichen Pharmazie und Biotechnologie dabei unterstützt, komplexe Moleküle von der frühen Entwicklungsphase bis zur kommerziellen Bereitstellung voranzubringen. Mit über 60 Jahren Erfahrung in der Entwicklung und Herstellung vereint ESTEVE CDMO fundiertes wissenschaftliches Fachwissen, solide Zulassungs- und Qualitätssysteme sowie eine kooperative Arbeitsweise. ESTEVE CDMO mit Hauptsitz in Barcelona verfügt über ein globales Netzwerk von sechs Entwicklungs- und Produktionsstandorten in Spanien, den Vereinigten Staaten, Mexiko und China und ermöglicht so skalierbare, widerstandsfähige und zuverlässige Lieferlösungen, die auf die sich wandelnden Anforderungen jedes einzelnen Programms zugeschnitten sind. Weitere Informationen erhalten Sie unter https://www.esteve.com/global/contract-manufacturing . Informationen zu ESTEVE ESTEVE ist eine internationale Gesundheitsorganisation mit einem klaren Ziel: Leben verbessern. Das im Jahr 1929 gegründete und in Barcelona ansässige Unternehmen ist in zwei sich ergänzenden Geschäftsbereichen tätig: Pharma, mit Schwerpunkt auf der Bereitstellung hochspezialisierter Therapien für Menschen mit komplexen Erkrankungen, sowie CDMO (Contract Development and Manufacturing Organization), das bei der Entwicklung und Herstellung von niedermolekularen pharmazeutischen Wirkstoffen (APIs) mit innovativen Unternehmen aus der Pharma- und Biotech-Branche zusammenarbeitet. ESTEVE vereint sein pharmazeutisches Fachwissen mit globalen CDMO-Kompetenzen und stützt sich dabei auf pharmazeutische Tochtergesellschaften in Europa und den Vereinigten Staaten sowie auf CDMO-Produktionsstätten in Spanien, Mexiko, China und den Vereinigten Staaten. ESTEVE engagiert sich für Patienten, medizinisches Fachpersonal, Gemeinden und Innovatoren und ist davon überzeugt, dass Fortschritt in Wissenschaft und Gesundheitswesen von Zusammenarbeit, gemeinsamer Verantwortung und Vertrauen abhängt. Das Unternehmen hält sich an strenge Umwelt-, Sozial- und Governance-Standards (ESG) und ist B Corp-zertifiziert. Weitere Informationen unter www.esteve.com . Pressekontakt: Gemma Mestre, Global External Communications Manager, gmestre@esteve.com . View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/news-releases/esteve-cdmo-starkt-seine-globale-produktionsprasenz-mit-einer-bedeutenden-investition-in-einen-neuen-standort-in-china-302915320.html



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