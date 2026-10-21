Starke Quartalszahlen, schwacher Ausblick: Der Streaming-Riese verdient mehr als erwartet, rechnet beim Anzeigengeschäft aber mit 300 Millionen Dollar weniger Erlös. Nachbörslich gab die Aktie in New York deutlich nach. Unter Aktionären gehen die Meinungen auseinander, ob der Abwärtstrend schon ausgereizt ist.Netflix senkt seine Werbeprognose kräftig. Statt rund drei Milliarden Dollar erwartet der Streaming-Marktführer für 2026 nur noch etwa ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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