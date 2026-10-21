FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für FMC von 54 auf 46 Euro gesenk, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Dass die US-Regierung die Behandlung von Nierenerkrankungen reformieren, Markthürden abbauen und die Kostenerstattungen strikt an Behandlungserfolge koppeln wolle, erhöhten die Risiken für die Aktien des Dialysespezialisten, schrieb Sven Kürten in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Er sieht FMC auf diese Pläne aber "in Teilen gut vorbereitet"./rob/gl/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 10:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 10:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE0005785802
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