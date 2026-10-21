Der Übertragungsnetzbetreiber TransnetBW hat den Leitungsbau für den 42 Kilometer langen Ultranet-Abschnitt B1 zwischen Mannheim-Wallstadt und Philippsburg abgeschlossen. Die Gleichstromverbindung soll künftig bis zu zwei Gigawatt Strom in beide Richtungen übertragen können und insbesondere den Transport erneuerbarer Energien in die Verbrauchszentren im Süden Deutschlands erleichtern. Eine Besonderheit des Projekts ist die weitgehende Nutzung bestehender Leitungstrassen. Auf einem Großteil der Strecke werden Gleich- und Wechselstromleitungen auf denselben Masten geführt. Die Bundesnetzagentur ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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