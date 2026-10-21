FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Krones vor Quartalszahlen von 170 auf 167 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Abfüllanlagen-Hersteller dürfte mit einem organischen Umsatzplus von 2,5 Prozent aufwarten, schrieb Lars Vom-Cleff in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Das operative Ergebnis (Ebitda) erwartet der Experte 8 Prozent über dem Vorjahreswert./rob/edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 08:02 / CET

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

DE0006335003