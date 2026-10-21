ONTARIO, Calif., Oct. 21, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- GARVEE ist eine Lifestyle-Marke für Haus-, Garten- und Outdoor-Produkte. Passend zur Herbst- und Wintersaison bietet die Marke Lösungen für ein angenehmes Raumklima, mehr Wohnkomfort und Weihnachtsgeschenke. Im Rahmen einer saisonalen Aktion erhalten Kunden bis zum 31. Dezember 2026 mit dem Rabattcode DEGARVEE10 an der Kasse auf der deutschen GARVEE-Website 10 % Rabatt.



Wärmelösungen für Herbst und Winter



Mit sinkenden Temperaturen rücken ein angenehmes Raumklima und festliche Mahlzeiten in den Mittelpunkt. Ein warmes Zuhause und heiße Speisen sorgen für gemütliche Zusammenkünfte im Herbst und Winter:

Intelligente Klimaregelung: Die GARVEE 18000 BTU Split-Klimaanlage bietet leistungsstarkes Heizen und Kühlen mit Energieeffizienzklasse A+++ sowie eine intelligente WLAN-Fernsteuerung für eine ganzjährige Temperaturregelung.

Stimmungsvolle Kaminatmosphäre: Der GARVEE ultraflache 50-Zoll-Elektrokamin sorgt mit 18.000 W Heizleistung und faszinierenden LED-Flammeneffekten für eine gemütliche Atmosphäre im Wohnzimmer.

Festliches Warmhalten von Speisen: Der GARVEE elektrische Chafing-Dish-Speisenwärmer aus Edelstahl verfügt über ein integriertes 600-W-Heizelement, eine präzise Temperaturregelung und einen transparenten Deckel, damit Speisen bei Festessen warm und frisch bleiben.





Wohnkomfort und Entspannung

Ein gemütliches Zuhause lädt in der kalten Jahreszeit zum Entspannen ein. Weiche Wohntextilien und ergonomische Sitzmöbel schaffen zusätzlichen Komfort im Alltag und in der Leseecke:

Weicher Teppich für das Wohnzimmer: Der maschinenwaschbare GARVEE moderne Teppich (200 × 290 cm) bietet dank seiner besonders weichen, hochdichten Fasern ein wolkenweiches Laufgefühl. Die rutschhemmende Unterseite sorgt für zusätzlichen Halt.

Ergonomische Entspannung: Das GARVEE-Sitzmöbelsortiment umfasst zudem elektrisch beheizbare Massagesessel mit Liegefunktion und sanft schaukelnde Relaxsessel für gemütliche Winterabende.





Outdoor-Spielspaß und Weihnachtsgeschenke

Auch an kühlen Herbstnachmittagen bietet sich die Gelegenheit für Aktivitäten im Freien. Elektrische Kinderfahrzeuge sind daher eine attraktive Geschenkidee für die Weihnachtszeit:

Fahrspaß auf unterschiedlichem Gelände: Das drehmomentstarke GARVEE 12-V-Elektro-Geländefahrzeug für Kinder verfügt über verschleißfeste Reifen, einen Antrieb mit zwei Motoren und eine Fernbedienung für Eltern. So ermöglicht es sicheren Fahrspaß auf Rasen und Schotterwegen.





Über GARVEE:

GARVEE ist eine Lifestyle-Marke, die mit einem vielfältigen Sortiment an Haus-, Garten- und Outdoor-Produkten den Alltag bereichert. Die Marke setzt auf langlebige, erschwingliche und familienfreundliche Lösungen, die das Zuhause in einen Ort zum Wohlfühlen und Entspannen verwandeln und den Alltag erleichtern.



Kontakt: Cherry Smith, Support@garvee.com