Das Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE hat mitgeteilt, dass selbst gefertigte Pouch-Zellen mit siliziumreichen Anoden und einer Kapazität von 25 Amperestunden mehr als 1000 vollständige Lade- und Entladezyklen durchlaufen haben. Anschließend verfügten sie noch über mehr als 83 Prozent ihrer ursprünglichen Kapazität. Die gravimetrische Energiedichte der Zellen beträgt 280 Wattstunden pro Kilogramm. Die aus 40 Schichten bestehenden Zellen wurden auf einer halbautomatischen Fertigungslinie im Reinraum des Zentrums für elektrische Energiespeicher des Fraunhofer ISE in Freiburg unter ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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