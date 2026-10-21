Paris / London / Zürich - Europas Börsen haben am Mittwoch zugelegt. Sie profitierten von den internationalen Vorgaben. Allerdings blieben die Gewinne überschaubar. «Der grösste Belastungsfaktor für die europäischen Aktienmärkte bleibt der hohe Ölpreis», warnte Marktanalyst Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets. Mit über 111 US-Dollar je Barrel für Nordseeöl Brent drohten die Energiekosten zunehmend auf die Produktions- und Verbraucherpreise durchzuschlagen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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