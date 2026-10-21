Die Bundesregierung legt einen Diskussionsvorschlag für einen besseren Versicherungsschutz gegen Elementarschäden vor. Im Fokus stehen dabei Neu- und Bestandsverträge, eine mögliche günstigere Mindestversicherung sowie neue Regeln zu Selbstbehalten und zur Umlage der Kosten auf Mieter. Hochwasser, Starkregen und andere Naturgefahren sollen künftig deutlich breiter versichert werden. Konkrete Maßnahmen dazu ließ die Bundesregierung bislang vermissen. Nun haben das Bundesministerium der Justiz und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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