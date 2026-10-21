Interhyp hat die Ergebnisse der neuen Wohntraumstudie präsentiert. Vor fünf Jahren stand die Generation Z zum ersten Mal im Mittelpunkt. Nun nimmt die Studie erneut die junge Generation und deren Einstellungen zum Immobilienkauf sowie deren Wünsche rund ums Wohnen in den Blick. Seit dem Jahr 2011 führt der Baufinanzierungsvermittler Interhyp inzwischen die Wohntraumstudie durch. Dabei werden regelmäßig die Wünsche, Einstellungen und Einschätzungen der Menschen in Deutschland rund um Wohnen und Wohneigentum ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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