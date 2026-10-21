Die Infineon-Aktie setzt am Mittwoch ihre Erholung fort. Das Papier notiert aktuell bei 53,23 Euro und damit 2,48 Prozent im Plus. Rückenwind kommt vor allem aus dem Technologiesektor, wo positive Signale von SpaceX und Super Micro Computer die Stimmung rund um KI und Halbleiter wieder verbessern. Einen neuen unternehmensspezifischen Impuls gibt es bei Infineon dagegen nicht.Deutliche Erholung nach dem Rücksetzer Der Kursanstieg folgt auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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