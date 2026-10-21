Die FORTEC Group baut ihr Verteidigungsgeschäft aus. Die FORTEC Elektronik AG meldet frischen Rückenwind aus einem an der Börse etwas aus der Mode gekommenen Segment: Mit neuen, millionenschweren Aufträgen im Bereich Datenvisualisierung (durch die niederländische Tochtergesellschaft FORTEC Benelux) sowie einem Großauftrag für Stromversorgungen (FORTEC Power) festigt das Unternehmen seine Präsenz im Verteidigungssektor. Friedrich Vorwerk wieder Richtung 100,00 EUR. Erster Schritt: Prognose hoch, erledigt. Zweiter… Aroundtown greift bei LEG Immobilien zu. Begründung ist spannend. Vonovia, TAG Immobilien? ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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