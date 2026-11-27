Die FORTEC Group startet mit einem kräftigen Umsatz- und Ergebnissprung in das Geschäftsjahr 2026/2027. Während die Erlöse um 18 Prozent auf 22,8 Millionen Euro stiegen, vervierfachte sich das operative Ergebnis auf 0,8 Millionen Euro. Die im Vorjahr eingeleiteten Restrukturierungsmaßnahmen zeigen erste Erfolge, der Auftragsbestand wächst und die Jahresprognose wird bestätigt. Allerdings besteht im Segment Stromversorgungen weiterhin Handlungsbedarf. FORTEC: Umsatzwachstum und deutlicher Ergebnissprung Der Spezialist für Datenvisualisierung und Stromversorgungen hat im ersten Quartal des Geschäftsjahres ...

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