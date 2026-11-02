Original-Research: FORTEC Elektronik AG - von Montega AG



02.11.2026 / 17:22 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

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Einstufung von Montega AG zu FORTEC Elektronik AG Unternehmen: FORTEC Elektronik AG ISIN: DE0005774103 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 02.11.2026 Kursziel: 16,00 EUR (zuvor: 15,00 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Patrick Speck, CESGA

FORTEC schließt 2025/2026 besser als erwartet ab



FORTEC Elektronik hat jüngst den Geschäftsbericht 2025/2026 vorgelegt und sowohl umsatz- als auch ergebnisseitig unsere Erwartungen übertroffen.



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Umsatz und Ergebnis überraschen positiv: Im abgelaufenen Geschäftsjahr lag der Konzernumsatz mit 81,2 Mio. EUR über unserer Prognose (MONe: 77,7 Mio. EUR) und leicht oberhalb der Guidance (76,0-80,0 Mio. EUR). Positiv stach insbesondere das Segment Datenvisualisierung heraus, das die Erlöse nach zwei rückläufigen Jahren und gestärkt durch die Akqusition von Nottrot in den Niederlanden (jetzt FORTEC Benelux) auf 48,1 Mio. EUR (+9,0% yoy) verbesserte. Im Segment Stromversorgungen musste FORTEC indes erwartungsgemäß nochmals einen Erlösrückgang auf 33,1 Mio. EUR (-7,0% yoy) hinnehmen. Das berichtete Konzern-EBIT fiel mit -0,7 Mio. EUR (MONe: -2,3 Mio. EUR) ebenfalls spürbar besser aus als erwartet, wobei die einmaligen Restrukturierungs- und Transformationskosten mit rund 1,4 Mio. EUR im erwarteten Rahmen lagen. Auch ergebnisseitig wurde die Guidance (-1,5 bis -1,0 Mio. EUR) somit übertroffen. Unterm Strich stand mit -1,1 Mio. EUR dennoch erstmals ein Jahresfehlbetrag.



Auftragsbestand wächst deutlich, Guidance erscheint ergebnisseitig vorsichtig: Der zum Geschäftsjahresende per 30.06. auf 54,6 Mio. EUR (+9,3% yoy) erhöhte Auftragsbestand verteilt sich ausgewogen auf beide Segmente und dürfte im Zuge der jüngst gemeldeten weiteren Defense-Aufträge (vgl. Comment vom 23.10.) aktuell sogar bei deutlich über 60 Mio. EUR liegen. Folglich fiel auch die neue Guidance umsatzseitig positiv aus: Der Vorstand avisiert für das laufende GJ 2026/2027 einen Konzernumsatz zwischen 78,0 und 84,0 Mio. EUR. Das Ziel für das Konzern-EBIT reicht mit 1,4 bis 2,1 Mio. EUR zwar nicht ganz an unsere letzte Prognose (2,3 Mio. EUR) heran, deutet aber auf eine deutliche Ergebnissteigerung hin und dürfte angesichts der vor allem im Industriesektor weiterhin schwachen Investitionsnachfrage bewusst vorsichtig gewählt sein.



Erneute Dividendenkürzung: Mit einer Eigenkapitalquote von 67,8% und einem Net-Cash-Bestand von 19,1 Mio. EUR ist FORTEC bilanziell weiterhin sehr stark aufgestellt. Vor diesem Hintergrund hatten wir nach der spürbaren Dividendenkürzung im Vorjahr mit einer stabilen Dividende für 2025/2026 gerechnet. Der Dividendenvorschlag i.H.v. 0,20 EUR fiel mit Verweis auf das negative Ergebnis jedoch nur halb so hoch aus. Umgekehrt werten wir dies auch als Indiz dafür, dass der Vorstand in der aktuellen Marktphase weitere anorganische Wachstumsschritte beabsichtigt.



Fazit: Nach dem Übergangsjahr 2025/2026 sollte FORTEC nun der Turnaround gelingen, was durch die jüngsten Auftragserfolge im Wachstumsmarkt Defense begünstigt wird. Wenngleich der Weg zu früheren Margenniveaus noch weit ist, sind wir von einer Erholung überzeugt und bekräftigen nach Fortschreibung des DCF-Modells unsere Kaufempfehlung mit einem leicht erhöhten Kursziel von 16,00 EUR (zuvor: 15,00 EUR).







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