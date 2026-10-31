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WKN: PAG911 | ISIN: DE000PAG9113 | Ticker-Symbol: P911
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30.10.26 | 17:35
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PORSCHE AG 5-Tage-Chart
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5-Tage-Chart
AIXTRON SE
AIXTRON SE Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
AIXTRON SE32,340-5,27 %
ALZCHEM GROUP AG149,20-7,67 %
DELIVERY HERO SE37,300-0,59 %
FORTEC ELEKTRONIK AG11,200+0,45 %
GRAMMER AG9,450-7,35 %
MHP HOTEL AG1,3300,00 %
MUTARES SE & CO KGAA26,200-2,78 %
NANOREPRO AG1,650+3,12 %
PORSCHE AG46,720+1,30 %
SFC ENERGY AG18,000-1,96 %
SMT SCHARF AG4,940-2,18 %
SUSS MICROTEC SE50,95-7,36 %
TAKKT AG2,520+1,82 %
VILLEROY & BOCH AG10,800-1,37 %
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