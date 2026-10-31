Aktienmärkte geben ein zweigeteiltes Bild - eine Amazon oder Google werden abgestraft wegen verfehlter Erwartungen, trotz kräftiger Umsatz- und Gewinnsteigerungen, eine OHB setzt zum Höhenflug an. Donnerstag nahm der DAX endlich wieder einmal die 26.000er Marke, nur um dann Freitag mit einer um 30%-abstürzenden Intel und anderen schwächelnden KI-Kollegen wieder abzutauchen. Beginnt die KI-Bubble zu platzen oder waren es einfach zuviele schwache Quartalsergebnisse an einem Tag? Und geht es nächste Woche wieder hoch - mit steigender Spannung vor den Midterm's. Mit der Frage, ob es Trump doch noch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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